Interview mit Konfliktforscher : Wie rassistisch sind die Deutschen?

Rassismus ist nicht nur eine Tatsache, sondern auch ein Schlagwort, das Fragen aufwirft. Was verbirgt sich eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht hinter diesem Begriff?

Im allgemeinsten Sinne ist Rassismus eine Ideologie, nach der Menschen vermeintlichen „Rassen“ oder Gruppen, die wie „Rassen“ verstanden werden, zugeordnet werden können. Diese Zuordnung geht mit motivierten, also beabsichtigten Zuschreibungen von Merkmalen einher, die die so klassifizierten Gruppen wie „Rassen“ erscheinen lassen. Die Merkmale sind in der Regel abwertend und stellen die Gruppen oder vermeintlichen „Rassen“ – von Rassen können wir ja wissenschaftlich gar nicht zuverlässig reden – als minderwertig, abweichend oder auch nicht menschlich dar. Rassismus ist eine Ideologie, die auch in Strukturen, Gesetzen und Verfahren münden kann. Dann sprechen wir vom institutionalisierten oder strukturellen Rassismus. Darum geht es den Demonstrierenden weltweit ja gerade auch.

Rassismus ist also nicht nur ein Phänomen, sondern ein Bündel verschiedener Ausprägungen, die nur eines gemeinsam haben: andere Menschen in Gruppen einzusortieren und kollektiv abzuwerten?

Es gibt rassistische Varianten des Antisemitismus, es gibt Sexismus, der in Teilen rassistisch ist. Es gibt sehr rassistische Vorstellungen von Muslimen, wie Studien zeigen. Im Moment bestimmt der Rassismus auf der Grundlage von Aussehen die Debatten. Wir reden in Deutschland über einen Rassismus, der durch die Kolonialgeschichte geprägt ist. Das ist in Amerika anders. Wir müssen bedenken, dass sich Rassismus wandelt. Er hat viele Ausdrucksformen und verändert sich je nach den historischen Umständen, dem Zeitgeist und gesellschaftlichen Normen, Regeln und Strukturen. Gut erforscht ist, dass sich Rassismus von traditionellen zu modernen Formen wandelt.

Was ist denn ein „moderner Rassismus“?

Ein moderner Rassismus ist zum Beispiel ein kultureller Rassismus, der ethnisch-kulturelle oder scheinbar kulturelle Unterschiede mit Absicht in Unterschiede übersetzt, die dann quasi biologisch erscheinen, eben als stabile Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensmuster.

Worin äußert sich Rassismus? Dass Weiße Schwarzen den Wert und die Würde absprechen – oder gibt es auch weitaus subtilere Formen, die nicht weniger schlimm sein müssen?

Auf jeden Fall äußert er sich gerade in Umgebungen subtil, wo Menschen wissen, dass offener Rassismus nicht erwünscht ist. In den Vereinigten Staaten hat die Analyse von subtilem Rassismus eine lange Tradition. In den 1980er-Jahren dokumentierten Studien, dass in Umfragen rassistische Einstellungen gegenüber Afroamerikanern abnahmen, aber die Gewalt gegen sie zunahm. Das brachte die Forschung dazu, die indirekten Einstellungen und Überzeugungen zu messen, jenseits von sozialen Erwünschtheiten.

Und in Europa?

Hier haben wir Ende der 1980er-Jahre subtilen Rassismus genauer untersucht. Da zeigte sich, dass sich subtiler Rassismus unter anderem in der verallgemeinernden Behauptung ausdrückt, andere Gruppen, wie zum Beispiel damals Türken in Deutschland, würden den traditionellen deutschen Werten widersprechen und würden kulturelle Eigenschaften haben, die nicht zu „unseren“ passen. Der Rassismus drückt sich da auch in einer Verweigerung von positiven Eigenschaften aus. Es geht dabei nicht um irgendwelche Unterschiede, sondern um eine motivierte stabile und quasi-biologische Zuschreibung von Andersartigkeit, die eben Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit verhindert. Subtiler Rassismus besteht darin, letztendlich Biologie und Natur durch Kultur zu ersetzen, diese aber biologisch zu verstehen.