Interview mit Katarina Barley : „Man wird als Frau anders behandelt“

Guten Tag, Frau Barley, haben Sie meine E-Mail gelesen?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Überflogen. Das kann ja heiter werden.

Ich will mit Ihnen darüber reden, ob Frauen zu wenig für ihre eigene Gleichstellung tun. Ist das heikel?

Das kommt auf den Unterton an. Ich bin bekannt dafür, dass ich Frauen unterstütze und gegen ihre Benachteiligung bin. Aber ich sage auch oft: Frauen dürfen nicht warten, dass was passiert, sondern müssen selbst aktiv werden.

Am 1. März 2018 haben Sie im Bundestag etwas anderes gesagt: „Wenn Frauen trotz gleicher formaler Rechte immer noch nicht die gleiche Teilhabe haben, dann heißt es oft: Selber schuld.“ Und weiter: „All das ist falsch. Dass Gleichstellung noch nicht erreicht ist, liegt nicht an den Frauen.“ Sie haben also geleugnet, dass es auch an den Frauen hängt.

Es ist ohne Zusammenhang, wie Sie es aus dieser Rede zitieren.

Inwiefern?

Tatsächlich ist es so, dass Frauen häufiger in Berufen arbeiten, die nicht so gut bezahlt sind; dass Frauen eher als Männer in Teilzeit gehen; dass Frauen mehr als Männer die unbezahlte Betreuungsarbeit übernehmen. Aber dann einfach zu sagen: Macht’s doch anders, das ist eben auch falsch. Wenn alle Frauen diesen Rat befolgen und aus den frauendominierten Berufen rausgehen, bricht unser System zusammen – das haben wir doch in der Corona-Krise gesehen. Ich beschuldige die Männer nicht. Männer und Frauen können das nur gemeinsam stemmen.

Sind nur die Männer stur oder auch die Frauen?

Ich habe immer dafür plädiert, dass Frauen selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Wenn eine Frau entscheidet, dass sie lieber nicht berufstätig sein will, wäre ich die Letzte, die sagt: Das darfst du nicht. Eine solche Entscheidung hat aber Konsequenzen. Viele Frauen sind sich nicht bewusst, was das für ihre Absicherung bedeutet, zum Beispiel wenn die Ehe scheitert. Aber jedes Paar muss seine eigene Balance finden.

Und was, wenn die meisten Paare keine moderne Balance finden? In einer Umfrage sagt nur ein Fünftel der Deutschen, dass eine Mutter von Schulkindern Vollzeit arbeiten sollte. Frauen und Männer sagen das gleichermaßen.

Wenn man dieselben Leute fragt, ob es in Ordnung wäre, wenn statt der Mutter der Vater zu Hause bleibt, dann würden davon viele sagen: Das ist auch gut.

Viel ergibt sich aus der Paarkonstellation. Laut Untersuchungen suchen Männer vor allem nach Frauen, die sie attraktiv finden. Frauen hingegen suchen nach Männern, die ihnen im sozialen Status ebenbürtig oder überlegen sind. So entstehen ungleiche Paare: Die Krankenschwester heiratet den Chefarzt. Aber die Chefärztin heiratet nicht den Krankenpfleger. Gerade in einer vertrauensvollen Ehe mit Kindern beantwortet sich die Frage von selbst, wer in Teilzeit geht: Der Chefarzt wohl nicht.

Das Phänomen, das Sie da ansprechen, gibt es. Allerdings immer seltener, da Mädchen heutzutage immer häufiger gleich hohe Bildungsabschlüsse haben wie Jungs – und meist bessere. Aber Sie suggerieren: Die Frauen sind schuld, die wollen jemanden mit einem höheren Status haben. Es gibt auch Untersuchungen, dass Frauen in sehr verantwortungsvollen Positionen es unheimlich schwer haben, einen Partner zu finden. Das kenne ich auch aus meinem Umfeld.

In den Studien, die ich kenne, liegt das am Anspruch der Frauen.

Natürlich haben die Frauen einen gewissen Anspruch. Erfolgreiche Frauen berichten aber auch, dass sie viel weniger angesprochen werden. Da gibt es eine Barriere. Eine Frau, die sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld verdient, macht offenbar vielen Männer Angst. Sie trauen sich nicht zu, mit so einer Frau eine Beziehung zu führen. Das auf die Frauen abzuwälzen, wäre mir zu kurz gegriffen. Und auch die Beziehungen, in denen die Partner auf Augenhöhe starten, enden oft in einer Ungleichheit zu Lasten der Frauen.