Göring-Eckardt im Interview : „Wir brauchen einen feministischen Impuls“

Im F.A.Z.-Interview wirft die Grünen-Fraktionsvorsitzende der Bundesregierung ein frauenpolitisches Versagen in der Corona-Krise vor und fordert, Hilfen für Unternehmen an mehr Geschlechtergerechtigkeit zu knüpfen.

Frau Göring-Eckardt, sind die Frauen die Verliererinnen der Corona-Krise?

Die Frauen werden die großen Verliererinnen sein, wenn wir jetzt nicht gegensteuern und die richtige Abbiegung am Weg nehmen. Schon jetzt sind Frauen in verschiedener Hinsicht Verliererinnen: Viele schuften sich ab in der häuslichen Pflege, im Krankenhaus, an der Kasse, machen mehrere Schichten. Die können alle nicht im Homeoffice arbeiten. Nebenher kümmern sich vor allem Frauen um Homeschooling und Betreuung der Kinder. Kurzarbeit erweist sich jetzt als strukturelle Katastrophe für Frauen, denn das Kurzarbeitergeld wird nach dem Netto berechnet. Die Steuerklasse 5 schlägt jetzt voll rein: Wer 2000 Euro verdient und vorübergehend nicht mehr arbeiten darf, bekommt teilweise 260 Euro weniger im Monat als der Kollege in Steuerklasse 3. Diese finanzielle Schlechterstellung muss schleunigst behoben werden.

Hat die Bundesregierung Fehler gemacht?

In Bezug auf Frauen? Viele. Es hat damit angefangen, dass man im Corona-Kabinett gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass die Familien-, Senioren- und Frauen-, Jugendministerin mit am Tisch sitzen muss – für alle Buchstaben, die im Namen des Ministeriums auftauchen, tut die Regierung zu wenig. Für alle möglichen Lobby-Gruppen scheint die Tür offen zu stehen: für die Bundesliga, die Fitnessstudios, die Einkaufszentren. Für die Autobranche gibt es Gipfel mit der Kanzlerin. Für Kitas und Schulen nicht. Um Kinder und Eltern wird sich zu wenig gekümmert. Mindestens ein Problem ist, dass die Beratergremien nicht paritätisch besetzt sind, da fehlt die Perspektive der Frauen. Sonst hätte man gleich gewusst, dass Homeoffice nicht als Betreuungsmöglichkeit angesehen werden kann.

Was würden Sie machen, wenn Sie Teil der Bundesregierung wären?

Wir müssen jetzt richtig gegensteuern, wir brauchen einen echten politisch-feministischen Impuls. Talkshows, in denen über die Probleme von Frauen geredet wird, reichen nicht. Wir brauchen einen Geschlechtergerechtigkeits-Check bei allen Hilfsmaßnahmen und Investitionen. Bei jeder Maßnahme muss die Frage beantwortet werden, was sie für die Frauen bedeutet. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt jetzt großzügig Kredite an Unternehmen. Im Gegenzug muss man von den Unternehmen verlangen, dass mehr für Geschlechtergerechtigkeit getan wird. Man kann bei Fortschritten einen Teil der Rückzahlungen erlassen.

Das Corona-Elterngeld, ein Vorschlag der Grünen, würde auch dazu führen, dass Mütter zu Hause bleiben, nur mit zusätzlicher finanzieller Hilfe.

Das Corona-Elterngeld soll eine Soforthilfe sein, damit zu dem Zwang, sich zu Hause um die Kinder zu kümmern, weil Betreuung fehlt, nicht auch noch Existenzangst hinzukommt. Wann die Kitas und Schulen wieder vollständig geöffnet werden können, hängt von der epidemiologischen Lage ab. Es kann im Moment niemand sagen, wie die Lage im Herbst ist. Die Familien mit Kindern müssen erstmal bis zum Herbst kommen, es hat ja niemand zehn Wochen Urlaub. Für diese Überbrückungszeit muss es Hilfe geben. Dass die Bundesregierung in dieser Belastungssituation die Lohnfortzahlung über die bisherigen sechs Wochen hinaus nicht verlängern will, lässt alle Eltern im Stich, die sich gerade ein Bein ausreißen.

Stellt sich jetzt heraus, dass es um die Geschlechtergerechtigkeit schlechter steht als viele Frauen noch bis vor kurzem dachten?