Interview mit Annette Kurschus : „Sehe keinen Grund, das Wort Gott zu gendern“

Aktualisiert am

Die neue Ratsvorsitzende der EKD spricht in ihrem ersten ­großen Interview über ­Migranten, die Zukunft der Kirche und darüber, was Gott mit gefährlichen Viren zu tun hat.

Die westfälische Präses Annette Kur­schus kurz vor ihrer Wahl zur Ratsvorsitzenden der EKD in Bremen Bild: Daniel Pilar

An der Spitze der evangelischen Kirche stehen künftig drei Frauen. In der Grundordnung der EKD steht, dass auf eine Ausgewogenheit der Geschlechterverhältnisse zu achten ist. Passt das zusammen?

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Die Ausgewogenheit der Geschlechter ist eine Empfehlung und kein Gesetz. Hinter uns liegen ja auch Jahrzehnte, in denen vorwiegend Männer an der EKD-Spitze standen. Insofern ist es eine angemessene und natürliche Entwicklung, wenn nun auch zunehmend Frauen in Leitungsämter berufen werden.

In der katholischen Kirche, aber auch in den orthodoxen Kirchen sind Frauen bis heute nicht für hohe Ämter zugelassen.

Das nehme ich zur Kenntnis. Die theologischen Begründungen für den Ausschluss von Frauen teile ich nicht. Ich fühle mich als Frau ebenso in mein geistliches Amt berufen wie ein Mann.

Werden Sie als Ratsvorsitzende ­gendern?

Ich variiere und experimentiere. In der Regel kombiniere ich weiterhin die weibliche und die männliche Ansprache. Inzwischen benutze ich auch manchmal das Sternchen, mache also eine kurze Pause beim Sprechen. Wichtig ist mir, dass ich durch meine Anrede niemanden ausschließe.

Die Katholische Jugend hat eine Debatte darüber angestoßen, auch Gott zu gendern, indem man zum Beispiel „Gott*“ schreibt. Haben Sie dafür Verständnis?

Gott kann nicht auf ein Geschlecht festgelegt werden. Diese Offenheit wird schon in der Bibel deutlich, indem für Gott unterschiedliche Schreibweisen und Namen verwendet werden. Luther hat das hebräische Tetragramm JHWH mit den vier Großbuchstaben HERR übersetzt. Das meint bei Luther keinen Mann, sondern das ist eine gender­übergreifende Machtansage. Dennoch hören darin viele – und wer wollte es ihnen verdenken – eine eindeutig männliche Bestimmung. Die Anrede „Gott“ ist aus meiner Sicht aber offen genug. Insofern sehe ich persönlich keinen Grund, das Wort zu gendern.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die EKD steht sehr unter Druck bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Der Missbrauchs-Beauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat einen unabhängigen Beauftragen eigens für die evangelische Kirche vorgeschlagen, der die Betroffenen unterstützt. Sind Sie für diesen Vorschlag?

Wichtig ist eine maximale Unabhängigkeit der Aufarbeitung. In welcher Form das gewährleistet wird, wollen wir rasch klären. Genau dazu steht der Beauftragtenrat ja auch aktuell in Gesprächen mit Herrn Rörig. Die Kirche wird die Aufarbeitung nicht von sich wegschieben. Sie muss sich damit auseinandersetzen, aber die Durchführung in die Hände externer Experten legen. Genau dies tun wir aktuell im Rahmen der großen wissenschaftlichen Aufarbeitungsstudie.

Sie haben angekündigt, als EKD-Ratsvorsitzende den „Schutz des Lebens“ ins Zentrum zu stellen. Gehört das ungeborene Leben dazu?

Ja. Die Beratungsarbeit der beiden großen Kirchen zielt klar darauf, auch das ungeborene Leben zu schützen. Gott ruft uns Menschen ins Leben; seine Beziehung zu uns beginnt bereits im Mutterleib. Daraus entspringt unsere unverlierbare und bedingungslose Würde.

Die gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch geraten in der Gesellschaft zusehends unter Druck. Die Parole dabei lautet häufig „Mein Körper gehört mir“. Sehen Sie Änderungsbedarf?