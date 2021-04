Daniel Günther im Gespräch : „Laschet kann Wahlen gewinnen“

Herr Ministerpräsident, Sie haben sich für Armin Laschet stark gemacht in der Kanzlerkandidatendebatte. Fühlen Sie sich jetzt als Sieger?

Es geht nicht um Gewinner und Verlierer. Wir haben zwei starke Kandidaten gehabt, zwei Ministerpräsidenten, da war einfach eine Entscheidung zu treffen. Ich habe Armin Laschet unterstützt, weil ich überzeugt bin, dass er der richtige Kandidat ist, um bei der Bundestagswahl stärkste Kraft zu werden. Jetzt heißt es aber: Augen nach vorne und Respekt für Markus Söder, seine Bereitschaft und wie er mit der Situation umgegangen ist.

Die Sympathien für Markus Söder sind auch bei Ihnen im Landesverband groß. Wie gehen Sie damit um, den Eindruck zu vermitteln, Sie stellten sich gegen die „Basis“?

Die Meinung der Mitglieder ist in der Tat gespalten gewesen, auch in Schleswig-Holstein. Der Eindruck ist sicher nicht falsch, dass ein großer Teil der Basis für Markus Söder gewesen ist und er weiter hohe Sympathien hat. Natürlich wird so ein Meinungsbild berücksichtigt. Aber wenn es um so eine Spitzenkandidatur geht, muss man sich überlegen, hat der Kandidat am Ende auch wirklich die Chance die Wahl zu gewinnen, und schaffen wir es mit ihm, eine Regierungsbildung hinzubekommen unter Führung der Union. In der Gesamtabwägung ist die Entscheidung für Armin Laschet deshalb richtig gewesen.

Gibt es auch bei Ihnen im Land Parteiaustritte, wie sie aus anderen Verbänden gemeldet werden?

Ja, wir haben natürlich Gespräche, die wir jetzt nach der Entscheidung führen mussten, das mache ich auch selbst. Und natürlich haben wir auch enttäuschte Mitglieder, das bleibt bei Personalentscheidung nicht aus. Etwa zwei Dutzend Mitglieder sind bislang mit Verweis auf diese Entscheidung ausgetreten. Das ist aber zum Beispiel im Vergleich zu den Austritten nach der Insektenschutz- und Düngeverordnung weniger.

Die Umfragen zumindest sind leichter zu lesen als die Basis: alle für Söder. Können sich Umfragen so sehr täuschen?

Zumindest können sie sich ändern, gerade wenn es um Personen geht. So wie ich Armin Laschet erlebt habe, auch bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen, habe ich auch gesehen, dass er im Wahlkampf überzeugen kann und Sympathiepunkte holt. Und, dass er vor allem Wahlen gewinnen kann. Umfragen können sich also auch schnell verbessern.

Gab es eigentlich auch inhaltliche Argumente, die aus Ihrer Sicht für Laschet und gegen Söder sprachen?

Ich habe zumindest von denjenigen, die sich eine andere Entscheidung gewünscht haben, nie ein anderes Argument gehört als den Verweis auf die guten Umfragewerte. Wir müssen aber bei der Spitzenkandidatenfrage auch andere Argumente berücksichtigen. Armin Laschet ist überzeugter Europäer, ist verlässlich, kann eine Koalition mit der FDP und nur einer Stimme Mehrheit führen, das sind wichtige Argumente.

Wie kommt es, dass selbst in der Union nicht mehr unbedingt die Gremien für alle als legitime Entscheider gelten, sondern der Blick auf Umfragen?

Es ist im Moment auch eine besondere Situation. Natürlich fallen in der Pandemie neben all den Videokonferenzen mit den Gremien die Möglichkeiten weg, um über solche Fragen auch in Präsenzveranstaltungen der Partei offen zu sprechen und Meinungsbilder einzuholen. Im Moment ist Parteiarbeit eben völlig anders. Aber trotzdem warne ich davor, jetzt insgesamt alles zur Disposition zu stellen. Wir waren immer die Partei, die für die repräsentative Demokratie eingetreten ist, und das selbst vorgelebt haben. Das sollte auch so bleiben, auch diese Gremien wurden schließlich demokratisch von der Basis gewählt. Die Diskussion wird ja meistens von Leuten geführt, die über Entscheidungen enttäuscht sind.