Armin Laschet im Interview : „Wir wollen den Erfolg von AKK“

Ministerpräsident Armin Laschet in der Staatskanzlei in Düsseldorf Bild: Edgar Schoepal

Herr Ministerpräsident, die CDU macht vor ihrem Parteitag in Leipzig einen aufgescheuchten Eindruck. Liegt das daran, dass ihr das Schicksal der SPD droht?

Nein, das sehe ich anders. Wir haben noch 2017 zwei Länder, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, erstmals seit 2005, zurückgewonnen. Nach der Bundestagswahl gab es in der Union in der Tat zu viel Streit. Den haben wir geklärt. Der Zustand der SPD, gerade in der Führungsfrage, ist schon lange schwierig, Für mich und viele andere regiert die SPD nicht aus Leidenschaft, sondern aus Pflichtgefühl in Berlin mit. Das ist für CDU und CSU anders. Und diesen Willen, gerne zu regieren, muss auch der Parteitag wiederspiegeln.