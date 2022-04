Interview mit Anton Hofreiter : „Der Stil von Scholz passt nicht“

Herr Hofreiter, Sie wollen, dass Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefert. Der Kanzler sagt, das mache keinen Sinn, die Ukrainer könnten diese nicht bedienen. Überzeugt Sie das?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Ich war selbst in der Ukraine und habe dort gefragt, was von dem Argument zu halten ist. Denen ist selbstverständlich bewusst, dass sie ihre Soldaten schulen müssen. Und deshalb bitten sie darum, dass die Waffen jetzt geliefert werden, während sie noch altes russisches und sowjetisches Material haben, das in absehbarer Zeit zerschossen sein wird. Das könnten sie dann ersetzen. So haben es die Ukrainer erklärt, und ich finde: Das ist absolut plausibel und schlüssig.

Der Chef des Panzerherstellers Rheinmetall sagt, die Einweisung in einen deutschen Panzer sei in wenigen Tagen möglich. Hat Olaf Scholz in Wirklichkeit vor etwas anderem Angst, zum Beispiel davor, dass Panzerlieferungen uns in einen Krieg mit Russland verwickeln?

Da müssen Sie Olaf Scholz selber fragen. In meinen Augen ist die Gefahr genau umgekehrt. Die Ukraine kämpft für uns alle, für Frieden und Demokratie. Und je länger der Krieg dauert, desto größer ist die Gefahr, dass weitere Länder reingezogen werden. Denken Sie daran, wie nah an der polnischen Grenze bereits Raketen niedergegangen sind. Und je näher Putin einem Sieg kommt, desto größer ist die Gefahr, dass er weitere Länder überfällt.

Nur Panzer zu schicken würde nicht reichen. Wir müssten Ersatzteile liefern. Es gäbe eine Nachschubroute von Deutschland in die Ukraine, die Russland angreifen könnte. Auch Ukrainer, die bei uns lernen, Panzer zu fahren, wären ein Ziel. Öffnen wir dadurch unser Territorium für Angriffe?

Wir müssen drei Dinge tun. Erstens die Ukraine mit den Waffen unterstützen, die sie will. Denn die wissen selbst am besten, was sie brauchen. Zweitens die Sanktionen so scharf machen wie irgendwie möglich. Und da ist ein Erdölembargo auf alle Fälle nötig. Und drittens dafür sorgen, dass wir nicht direkt Konfliktpartei werden. Das heißt: Wir liefern Waffen, aber wir können nicht direkt in der Ukraine ausbilden.

Die anderen NATO-Partner liefern auch keine Panzer westlicher Bauart.

Sie liefern dafür andere schwere Waffen, die Vereinigten Staaten schicken Hubschrauber, Kanada liefert Artillerie, aus den Niederlanden kommen gepanzerte Fahrzeuge, aus der Slowakei Luftabwehrsysteme und aus der Tschechischen Republik Panzer.

Bei Olaf Scholz hat man das Gefühl, er wartet immer sehr lange ab, bis er etwas tut, so wie Angela Merkel. Ist das gut?

Scholz ist Merkel sehr ähnlich, das ist das Problem. Der Unterschied zu Merkel ist, dass alle Krisen, die sie zu zögerlich angegangen ist, sich langsam entwickelnde Krisen waren, zum Beispiel die Klimakrise. Die Folgen von Merkels Zögern spüren wir erst mit zeitlichem Abstand. Entscheidungen im Krieg aber müssen innerhalb von Tagen gefällt werden, besser noch innerhalb von Stunden. Und da passt der Stil von Merkel und Scholz nicht dazu.

Sie sagen laut Ihre Meinung. Hat Ihnen mal jemand aus der SPD gesagt, dass Sie das lassen sollen?

Wir sind in einem kontinuierlichen Dialog, und natürlich sind nicht immer alle glücklich darüber, wie ich mich äußere. Aber ich halte es einfach für notwendig.

Der Bundeskanzler scheint unzufrieden zu sein mit der Tatsache, dass es Widerspruch gibt. In einem Radiointerview sagte er über seine Kritiker: „Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.“ War das arrogant?

Es ist einfach seine Wortwahl. Aber was völlig eindeutig ist, ist, dass es in Europa vermisst wird, dass Deutschland mehr tut. Wenn wir mit dazu beitragen, dass schwere Waffen geliefert werden, wird das in Europa als Führung verstanden.

Scholz warnte diese Woche seine Kritiker, nicht die Geschlossenheit aus „innenpolitischen Erwägungen“ zu gefährden. Er sagte: „Das schädigt nicht nur unser Land, sondern das stärkt den russischen Präsidenten.“ Stärken Sie also Putin?

Es ist absolut notwendig, dass der Westen so geschlossen wie möglich ist. Fast alle Länder sind für ein Ölembargo, und fast alle Länder sind für verstärkte Waffenlieferungen. Deshalb sollte man sich darüber bewusst sein, wer hier Alleingänge macht und wer nicht.