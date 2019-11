Joachim Gauck : „Diese merkwürdige Furcht vor der Freiheit“

Herr Gauck, vor ziemlich genau 30 Jahren haben Sie in der Rostocker Marienkirche ihre erste Predigt gehalten im aufgewühlten Herbst 1989. Die Mauer fiel, die Einheit kam. Hatten Sie damals jemals Angst vor dem was kommen würde, vor dem, was Sie noch nicht kannten?

Nein, die Zukunft konnte doch nur besser werden. Ich habe allerdings gespürt, wie viele Menschen Angst hatten und sich überwinden mussten, damals auf die Straße zu gehen. Mir hat gerade jemand geschrieben, der damals 16 Jahre alt war und dessen Eltern ich damals in Rostock überzeugen musste, dass sie ihren Sohn ruhig mal gehen lassen können in die Kirche und auf die Straße. Diese Ängste musste man eben überwinden. Das war aber eine Angst vor der Repression des Staates, keine Angst vor dem Unbekannten, keine Angst vor dem Morgen.

Sie haben bei einer ihrer ersten Predigten gesagt: „Wir wollen Recht Recht und Unrecht Unrecht nennen“. Warum fällt das manchem im Osten heute so schwer? Und warum scheinen sich nicht wenige gar zu sehnen nach dem Gestern?

Widerspruchslagen altern und mit ihnen altern die alten Ängste und Hoffnungen und Erwartungen. Viele Menschen im Osten wissen noch, dass dies im Herbst 1989 eine unglaubliche Umwälzung unserer Gefühle war, dass es ganz starke Emotionen waren, die die Menschen auf die Straße gebracht haben – und wie die Jahre danach für die einen glückhaft und für andere hart waren. Aus der partiellen Enttäuschung, dass nicht alle Erwartungen erfüllt wurden, oder bestimmte Probleme nicht gelöst, tun manche Menschen nun so, als stünden wir heute in einer ähnlichen Situation gegen „die da oben“ wie damals. Das ist kompletter Unsinn. Denn es ist eine andere Form von Verunsicherung.

Ist die Verunsicherung heute vielleicht auch deshalb so groß, weil anders als 1989, als der Westen das große Ziel war, im Osten ein übergeordnetes Ziel fehlt, auf dass sich die meisten leicht einigen können?

In der Psychologie kennt man die Depression nach Erreichung eines lang angestrebten Zieles. Oftmals schrumpft der weite, belebende Raum der Hoffnung und der Sehnsucht, wenn ein Ziel erreicht ist. Das Erreichen ist nicht immer verbunden mit Glücksgefühlen. Genauso wie die Erfolge der liberalen Gesellschaft nicht selten neue Unzufriedenheit provozieren. Das sehen wir heute. Wenn Rechtssicherheit und Gleichheit allgemeine Güter geworden sind, tauchen bestimmte kleinere Gruppen in einer Gesellschaft auf, die noch unterprivilegiert oder weniger beachtet sind. Dann fokussiert sich das Interesse auf diese Minderheiten und ihre Probleme. Der Blick fällt weniger auf den Gewinn, sondern mehr auf die noch nicht geregelten Probleme.

In Zeiten des Umbruchs ist es nicht ungewöhnlich, wenn Menschen Angst und Unsicherheit empfinden. Sie beschreiben das in Ihrem aktuellen Buch aber auch mit Blick auf die heutige Zeit.

Ängste und Unsicherheit existieren nicht nur bei uns im Osten oder nur in Deutschland, sondern auch in sehr vielen anderen Ländern. Diese Ängste – irrational oder nicht – docken natürlich irgendwo an. Wir verstehen unsere Zeit nur, wenn wir uns klar machen, dass wir an einer Epochenschwelle stehen, ähnlich wie zu Beginn des Maschinenzeitalters. Der Wandel geht vielen Menschen zu schnell. Weniger Nation, weniger Heimat, mehr Entgrenzung, kosmopolitische Leitideen und Globalisierung. Globalisierung, die auch Verlierer hervorbringt. Und es gibt zusätzlich die große Sorge, wer wir sein werden, wenn die Digitalisierung und die technologischen Innovationen sich so weiterentwickeln, dass sich unser Bild vom Menschen grundlegend wandelt. Das ahnen manche, andere fürchten es und haben ein dumpfes Unbehagen. Diese Gemengelage sorgt nun in allen europäischen Ländern dafür, dass ein Teil der Menschen sich überfordert sieht. Und wo Angst ist, sind auch immer Nutznießer der Angst, Populisten links und rechts.