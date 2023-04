Der hessische Ministerpräsident wirft der Bundesregierung vor, in der Flüchtlingspolitik den Kopf in den Sand zu stecken. In der Klimapolitik fordert der CDU-Politiker eine gründliche Kehrtwende.

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, in der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden. Bild: Lucas Bäuml

Herr Ministerpräsident, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat kürzlich gesagt, für Ukraine-Flüchtlinge gebe es „keine Grenze der Menschlichkeit“. Wer also Grenzen zieht, ist unmenschlich? Fühlen Sie sich angesprochen?

Jasper von Altenbockum Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Solche Sätze führen in die falsche Richtung und erschweren den wichtigen Austausch über gute Lösungen für die Herausforderungen der Migration. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind am Rande ihrer Belastbarkeit angekommen. Da kann es nicht sein, dass die Bundesregierung den Kopf in den Sand steckt. Die Bundesregierung allein, nicht die Länder und Kommunen, hat den Schlüssel zur Steuerung und zur Begrenzung von Migration in der Hand. Die Kommunen brauchen dringend Geld für die Unterbringung, aber auch ein klares Bekenntnis, dass die Grenzen ihrer Belastbarkeit erkannt und anerkannt werden.

Wie sollte eine Begrenzung aussehen?

An den EU-Außengrenzen müsste effektiv gehandelt werden, in der EU müsste es eine solidarische Lastenteilung geben. Eine Begrenzung wäre auch dadurch möglich, dass man das Unwesen der Schleuser und der Menschenhändler richtig bekämpft. Frontex müsste noch besser ausgerüstet und aufgestockt werden. Stattdessen steigt die Zuwanderung, die Welle ist so stark wie seit 2016 nicht mehr. Der Bund ist in dieser Situation nicht einmal bereit, Ländern und Kommunen mehr Geld zu geben.

Faeser antwortet auf solche Vorwürfe: Wir haben vergangenes Jahr 4,4 Milliarden Euro gegeben, dieses Jahr schon 2,75 Milliarden zugesagt. Das muss erst einmal reichen. Warum tut es das nicht?

Die Länder geben in diesem Jahr 16 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge aus. Das macht schon mal sehr deutlich, wie groß das Missverhältnis ist. Deshalb muss am 10. Mai, wenn wir beim Bundeskanzler endlich zum Flüchtlingsgipfel zusammenkommen, der Betrag für dieses Jahr mindestens verdoppelt werden.

Der Bund sagt aber, dass die Länder finanziell besser dastehen, also auch mehr zahlen müssen.

Aber Migration mit all ihren Facetten und Folgen ist doch nicht allein Sache der Länder. Für die Bewältigung der Migration, und dazu gehört auch das Thema Integration, hat Hessen 2022 rund 800 Millionen Euro ausgegeben, davon stammen 300 Millionen Euro vom Bund und 500 Millionen Euro vom Land.

Die Kommunen beklagen sich, dass das Geld in den Ländern „hängenbleibt“ und nicht bei ihnen ankommt. Scholz wiederum wird der Vorwurf gemacht, er halte sein Versprechen nicht ein, an die Finanzierung der Flüchtlingskrise von 2015 anzuknüpfen.

Unser Finanzminister hat mit Städten, Gemeinden und Landkreisen im Dezember verhandelt, wie das Geld weitergeleitet wird. Ich lege allergrößten Wert darauf, dass beim Land nichts hängenbleibt, sondern die Mittel dort ankommen, wo man sie braucht. Dazu gehört zum Beispiel die Finanzierung der Erstaufnahme.

Wie kommt es, dass nach 2015 eine Lösung gefunden wurde, jetzt aber nicht?

Das liegt daran, dass wir von einer sogenannten Spitzabrechnung zu einer Pauschalsumme zurückgekehrt sind. Spitzabrechnung heißt: Es wurde pro Kopf abgerechnet. Und das bedeutet: Je mehr Flüchtlinge kamen, desto mehr Geld gab es. Die Rückkehr zur Pauschalsumme hat den Vorteil, dass wir Länder einen verlässlichen Betrag haben, den wir nicht immer wieder neu verhandeln müssen. Das funktioniert aber nur in Zeiten, in denen die Zahl der Flüchtlinge nicht so stark steigt wie jetzt.

War das nicht zu erwarten?