CDU-Abgeordneter Pfeiffer : Ein Mandat, drei Firmen

In der baden-württembergischen CDU wächst die Kritik an dem Waiblinger Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer, der auch wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion ist. Am Montag soll Pfeiffer auf einer Vorstandssitzung des CDU-Kreisverbandes Rems-Murr erklären, ob es Interessenkonflikte zwischen drei auf Pfeiffers Namen eingetragenen Firmen und seiner Abgeordnetentätigkeit gab.

Alois Hammel, der Geschäftsführer von Pfeiffers Kreisverband, verlangt von dem Bundestagsabgeordneten, der für die Wahl im September schon wieder nominiert ist, seine Geschäftstätigkeit aufzuklären.

Pfeiffers umfangreiche Nebentätigkeiten werden auch in der CDU-Bundestagsfraktion von vielen seit langem kritisch gesehen. So nennt er neben den drei eigenen Firmen unter „Veröffentlichungspflichtige Angaben“ auf der Website des Bundestags auch zahlreiche Funktionen in Beiräten und Aufsichtsräten von Unternehmen, zum Teil auch in der Energiebranche.