Ausgelastete Kliniken : Intensivmediziner Janssens kritisiert „Bild“-Artikel

Uwe Janssen am 25. September 2020 in Eschweiler Bild: REUTERS

Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler, hat am Donnerstag im Deutschlandfunk Kritik an der Berichterstattung der „Bild“-Zeitung geäußert. Die „Bild“-Zeitung hatte heute getitelt, es habe nie eine Überlastung der Intensivstationen gegeben. Sie beruft sich dabei auf die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine schriftliche Anfrage.

Eine solche Schlagzeile sei zynisch, vor allem, wenn man die Situation des überarbeiteten Pflegepersonals sehe, sagte Janssens im Deutschlandfunk. Auch aktuell stelle die Behandlung von Covid-Infizierten auf den Intensivstationen durch den erhöhten Aufwand und die längere Behandlungsdauer eine erhebliche Zusatzbelastung dar. Hinter einer solchen Berichterstattung stecke die Absicht, die Corona-Schutzmaßnahmen als falsch und übertrieben darzustellen. Es sei zudem ein Angriff auf Intensivmediziner, denen man Profitgier und eine zu große Nähe zur Pharma-Industrie vorwerfe.