Integrationsbeauftragte : „Menschen nicht zum Herumsitzen zwingen“

Aktualisiert am

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), im August im Kanzleramt Bild: Jens Gyarmaty

Reem Alabali-Radovan will in der Migrationspolitik auf schnelle Klarheit beim Aufenthalt und Integration von Anfang an setzen. Ein Interview mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung.