Studien in zehn Ländern : Wie geht es Ukrainern in Deutschland und der EU?

Eine Studie vergleicht die Erfahrungen ukrainischer Geflüchteter in zehn europäischen Ländern. In Deutschland wollen besonders viele bleiben – Defizite gibt es auf dem Arbeitsmarkt.

Geflüchtete aus der Ukraine warten am Grenzübergang in Palanca, Moldau. Bild: dpa

Viele Ukrainer wollen langfristig in Deutschland bleiben. Das zeigt eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Probleme gibt es demnach aber bei der Integration in den Arbeitsmarkt.

Claudia Bothe Volontärin Folgen Ich folge Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Für die Onlineumfrage wurden 14.685 Ukrainer und ehemalige Einwohner der Ukraine ab zwölf Jahren befragt, die kurz vor oder nach dem 24. Februar 2022 geflüchtet sind. Die zehn ausgewählten Länder teilen entweder eine Landesgrenze mit der Ukraine oder aber haben einen großen Anteil an ukrainischen Flüchtlingen aufgenommen.

Die EU setzte kurz nach der russischen Invasion die Massenzustrom-Richtlinie ein, um die Ukrainer mit dem vorerst temporären Aufenthaltsrecht schneller integrieren zu können und ihnen unmittelbar Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen. Ende November des vergangenen Jahres wurden 4.776.606 Geflüchtete mit temporärem Schutz in der EU registriert.

Jeder vierte Ukrainer will in Deutschland bleiben

In Deutschland hat die Mehrheit der Ukrainer (93 Prozent) vorübergehenden Schutz beantragt. 61 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge haben in Deutschland außerdem einen Asylantrag gestellt. Im Durchschnitt der untersuchten Länder sind es 34 Prozent. In Polen etwa haben nur zwölf Prozent Asyl beantragt.

Geflüchtete können nach einem erfolgreichen Asylantrag dauerhaft in Deutschland bleiben, während der vorübergehende Schutz nur bis Ende März 2024 gilt. Ukrainer mit einem temporären Aufenthaltsrecht haben direkt zeitlich begrenzt die Vorteile des Asylstatus – und müssen nicht erst auf die Genehmigung des Asylantrages warten.

Insgesamt will etwa jeder vierte Ukrainer (26 Prozent) in Deutschland bleiben, während ein knappes Drittel der Befragten (30 Prozent) von einer Rückkehr in die Ukraine ausgeht. Etwas mehr Ukrainer wollen länger in Deutschland bleiben als in den anderen Ländern. Durchschnittlich gaben 21 Prozent an, dauerhaft bleiben zu wollen. Ukrainer, die in Rumänien leben, wollen perspektivisch am häufigsten in ihre Heimat zurückkehren.

In Deutschland gestellte Asylanträge von Ukrainern werden in der Regel bewilligt. Nach Angaben der Studie liegt die Annahmequote bei 85 Prozent. Zwölf Prozent warten noch auf eine Rückmeldung, der Rest wollte sich nicht zu seinem Asylstatus äußern. Über eine Ablehnung des Gesuchs berichtete keiner der Befragten. Im EU-weiten Durchschnitt waren 81 Prozent der Asylanträge erfolgreich.

Jeder zweite Befragte in den zehn EU-Ländern berichtet von Schwierigkeiten, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. In Deutschland ist die finanzielle Not der Ukrainer mit Abstand am geringsten. Grund dafür ist unter anderem die staatliche Unterstützung. Für die Mehrheit der Ukrainer in Deutschland bilden Sozialleistungen und finanzielle Hilfen in Form von Mietzuschüssen die Haupteinnahmequelle. Nur einen geringen Teil der Lebenshaltungskosten können geflüchtete Ukrainer durch ihr Arbeitseinkommen decken.

Die Studie zeigt, dass fast die Hälfte (45 Prozent) der befragten Ukrainer, die sich vor ihrer Flucht in einer Ausbildung befanden, auch in Deutschland eine Ausbildung aufgenommen haben; entweder online oder an deutschen Schulen und Universitäten. Ähnlich sieht es in den anderen untersuchten Ländern aus.

Eine der größten Integrationshürden: fehlende Sprachkenntnisse

Zwei Drittel der befragten Ukrainer in den zehn untersuchten Ländern sind arbeitslos. In Deutschland ist der Anteil der geflüchteten Ukrainer, die derzeit beschäftigt sind, im europäischen Vergleich mit Abstand am geringsten. Nur 14 Prozent der Frauen und 16 Prozent der Männer sind zum Zeitpunkt der Befragung einer Arbeit nachgegangen. Hauptgründe für die Schwierigkeiten der Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt sind in allen Aufnahmeländern fehlende Sprachkenntnisse und – besonders für Frauen – die Betreuung von Kindern und Pflege von Verwandten.

Fehlende Sprachkenntnisse stellen insgesamt eine der größten Integrationshürden dar, ob auf dem Arbeitsmarkt, im Schulunterricht oder im Umgang mit den Behörden. Der Anteil der Ukrainer mit keinen oder schlechten Sprachkenntnissen liegt in Deutschland bei mehr als 80 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der Geflüchteten in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Umfrage einen Sprachkurs besuchen, mit 37 Prozent im europäischen Vergleich am höchsten.

Mehr zum Thema 1/

Die Autoren der Studie ziehen ein deutliches Fazit: Die EU hat durch die Massenzustrom-Richtlinie die Aufnahme und Integration von Ukrainern erheblich beschleunigt und erleichtert. Doch angesichts der hohen Zahl an Geflüchteten, die planen, dauerhaft in ihrem Aufnahmeland zu bleiben, dränge sich die Frage nach einer langfristigen Lösung auf.