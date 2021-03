Asyl und Integration : Willkommen im Lockdown

Auf dem Weg in ein besseres Leben: das Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachen (Archivbild vom Februar 2011) Bild: Daniel Pilar

Als Mohamed Bashir im Oktober einen Anruf bekam, konnte er zunächst kaum glauben, was er hörte. Der Mann aus der syrischen Stadt Aleppo, der eigentlich anders heißt, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Knapp ein Jahr zuvor hatte er mit seiner Familie der Heimat den Rücken gekehrt und sich nach Europa aufgemacht. Über die Türkei waren sie nach Griechenland gekommen und warteten nun in einem Flüchtlingslager auf der Insel Samos darauf, dass es irgendwie weitergeht. Umso überraschender erschien Bashir, was er am Telefon erfuhr. Seine Familie und er könnten nach Deutschland kommen, teilte ihm eine Übersetzerin im Namen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mit. Seine Freude war riesig.

Grundlage der Entscheidung war das sogenannte Resettlement-Programm des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Das UNHCR wählt hierfür geeignete Personen aus, die als besonders schutzbedürftig gelten, und schlägt sie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zur Aufnahme in Deutschland vor. Jeder Migrant, der humanitär aufgenommen wird, verbringt die ersten Tage im niedersächsischen Grenzdurchgangslager Friedland. So auch Bashir und seine Familie. Heute leben sie im nordrhein-westfälischen Siegen. Dass es im Herbst des Corona-Jahres 2020 mit einer humanitären Aufnahme in Deutschland geklappt hat, war Glück – und wie man rückblickend weiß, auch eher die Ausnahme als die Regel.