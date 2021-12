Reem Alabali-Radovan : Vom Flüchtlingskind zur Staatsministerin

Reem Alabali-Radovans Eltern sind vor ihrer Geburt aus dem Irak geflüchtet, zur Welt kam sie in Moskau. Nach nicht einmal zwei Jahren in der Landespolitik von Mecklenburg-Vorpommern zieht sie nun als Integrationsstaatsministerin ins Kanzleramt ein.

Das erste Mal hat Reem Alabali-Radovan den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz beim Boxen getroffen. Es war ein Abend im Sommer in Schwerin, Bundestagswahlkampf. Scholz besuchte mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig „Traktor Schwerin“, einen Boxclub in der Stadt. Alabali-Radovan begleitete die beiden, sie war damals Integrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Trainer führten die Besucher durch die Trainingshalle und erklärten, wie man sich richtig gegen Angriffe verteidigt, und dass alles nicht so schlimm sei, wie es aussehe.

Am Ende wurde für Fotos posiert, und Alabali-Radovan stieg mit Schwesig und Scholz in den Ring – mit ihrer Förderin und ihrem zukünftigen neuen Chef. Denn wenige Monate nach diesem ersten Treffen hat Scholz sie Anfang dieser Woche anrufen und fragen lassen, ob sie nicht als Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration zu ihm ins Bundeskanzleramt kommen wolle. Sie musste nicht lange überlegen, um zuzusagen.