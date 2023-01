Frankfurter Bürgermeisterin : „Sie können Frankfurterin sein, aber müssen dafür nicht Deutsche sein“

Frau Bürgermeisterin, wie sind Sie vor 37 Jahren nach Frankfurt gekommen?

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



In dem Land, in dem ich geboren wurde, Iran, war ich politisch aktiv, bin verfolgt und inhaftiert worden. Für meine Tochter und mich wollte ich ein Leben in Freiheit, ich wollte studieren – deshalb mussten wir weg. Unter sehr schwierigen Umständen habe ich ein Visum für ein europä­isches Land bekommen und kam mit meiner Tochter in einen kleinen Ort bei Gießen und bald darauf nach Frankfurt. Der Plan war, in die USA zu gehen, wo Familie von mir lebt, aber zu dieser Zeit gab es keine diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und den USA. Wir sa­ßen in Frankfurt fest. Heute denke ich: Gott sei Dank! Ich bin dieser Stadt so dankbar. Vor ein paar Tagen war ich in der Alten Oper, bin kurz raus, da habe ich die Silhouette gesehen und war gerührt von meiner großartigen Stadt und meinem Zuhause.