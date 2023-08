Einmal hatte ein Migrant seine Arbeit und seine Wohnung verloren, als er die Sprechstunde von Dorle Fette-Armagan in Frankfurt aufsuchte. Er sei „schon ziemlich verwahrlost“ gewesen, sagt sie. Die Frau und die Kinder noch in der fernen Heimat, war er ganz auf sich allein gestellt. Die Ausländerbehörde habe nicht rechtzeitig die Papiere aktualisiert, mit denen er seinen Aufenthaltstitel nachweisen konnte. Und ohne Papiere keine Arbeit. Fette-Armagan griff also zum Te­lefon, hakte nach – und ihr Klient fand zurück in den Job. Auch das Problem mit der Wohnung klärte sich.

Seit vielen Jahren schon ist Fette-Ar­magan Migrationsberaterin. Eine Beraterin für alles, könnte man sagen. Richtige Erfolgserlebnisse sind selten, es ist das Klein-Klein, das ihre Arbeit prägt. Sie erklärt den Zugewanderten Behördendeutsch, vermittelt Sprachkurse, Wohnungen, Kitaplätze, auch schon mal ei­nen Arzttermin, wenn die Praxen nie­manden mehr aufnehmen wollen.