Vor der Russischen Botschaft in Berlin weisen mehrere Installationen auf den Krieg in der Ukraine und die Unterdrückung russischer Oppositioneller hin. Bald soll ein zerstörter Panzer aus der Nähe von Kiew dazukommen.

Oleg Nawalnyj, der Bruder des russischen Oppositionellen Alexej, in der Nachbildung einer Zelle Ende Januar in Berlin. Bild: Reuters

Es sind nur wenige Meter eines schmalen Streifens für Fußgänger zwischen den Fahrbahnen auf Berlins berühmtester Straße Unter den Linden. Doch in diesen Tagen ist der Abschnitt der Mittelpromenade, nur wenige Hundert Meter vom Brandenburger Tor entfernt, zu einem kleinen Hotspot in der Hauptstadt geworden. Denn direkt gegenüber liegt die Russische Botschaft - ein imposanter Bau, der noch den Geist des Spätstalinismus atmet, in dessen Ära er erbaut wurde.

Am Mittwochmorgen wird hier eine kleine Installation unter dem Namen „Russkij Mir“ eröffnet. Das kann „Russische Welt“ und „Russischer Frieden“ bedeuten. Was diese Welt ausmacht, ist auf einem durch eine gelbe Gasleitung umzäunten kleinen Areal zu lesen, die eine russische Sonderzone, ein besetztes Gebiet darstellen soll. „Stellen sie sich auf Kontrollen ein, wenn Sie sich in diesem besetzten Gebiet aufhalten“, steht auf einem der grauen Schilder in dem Areal. Auch die Online-Aktivitäten würden überwacht, wer Regenbogensymbole trägt oder eine Geschlechtsumwandlung vollzogen hat, werde bestraft, lautet die Warnung auf einer anderen Texttafel. „Denn die Propaganda von pervertierten Werten ist auf dem Territorium von Russkij Mir strafbar.“

Der Begriff der „Russischen Welt“ sei heute ein Kampfbegriff des russischen Nationalismus, sagt Ralf Fücks vom Zentrum für Liberale Moderne. Er stehe für die Unterdrückung nichtrussischer Völker und Nationen, gegenwärtig in der Ukraine auch für Massenmord, Folter und Deportationen, für die Rechtlosigkeit der Menschen unter russischer Herrschaft, sagt Fücks vor den etwa vier Dutzend Zuhörern. Es gehe bei der Idee der „Russischen Welt“ im Kern um die Einheit der orthodoxen slawischen Völker, ein Mythos, der im Zweiten Weltkrieg - in Russland Großer Vaterländischer Krieg genannt - zementiert worden sei, sagte der Osteuropahistoriker Winfried Jilge.

Die Ukrainerin Tetiana Lopatschuk von der Organisation „Kiewer Gespräche“ verbindet die „Russische Welt“ mit Luftalarm und den Angriffen auf Kiew, die sie vor einem Jahr selbst erlebt hat. Ein Jogger läuft vorbei, er ist nicht einverstanden mit der Veranstaltung, ruft „Frieden mit Russland“. Fünf Minuten später passieren zwei andere Jogger, sie rufen „Slawa Ukraini“, Ruhm der Ukraine. Man kann die Läufer mit den unterschiedlichen Parolen als Vorboten zweier großer Demonstrationen sehen, die am Freitag und Samstag hier unter entgegengesetzten Losungen vorbeimarschieren werden.

Nur wenige Meter von der Installation entfernt steht ein kleiner Bau aus Beton, der wie ein Mini-Bunker aussieht. Es ist eine nachgebaute Strafzelle einer russischen Gefangenenkolonie, in die Insassen auch wegen geringfügiger Vergehen bis zu 15 Tage verbringen müssen. Der bekannteste, der diese Tortur derzeit regelmäßig erleidet, ist Alexej Nawalnyj, der russische Oppositionelle und politische Gefangene, der in einem Straflager sitzt.

Die Zelle auf Unter den Linden hat seine Anti-Korruptionsstiftung nachgebaut. In dem kleinen Raum mit einem vergitterten Fenster gibt es ein Bett, ein Waschbecken und ein Platz für die Notdurft – das Bett wird allerdings im Lager tagsüber hochgeklappt, der Gefangene muss stehen. Ausruhen ist nicht erlaubt.

Nawalnyj wurde in den zurückliegenden Monaten immer wieder mit Arrest in einer solchen Zelle bestraft - aus nichtigem Anlass, etwa wegen nicht richtig zugeknöpfter Kleidung, ein um wenige Minuten verfrühtes Zähneputzen oder dafür, dass er den Namen eines Lagerbeamten nicht richtig ausgesprochen habe, berichtet Alena Stellmach. Die Freiwillige erklärt die Besuchern die Installation.

Am Donnerstag soll die Strafzelle nach vier Wochen in Berlin weiterziehen, nach Den Haag. Dass sich viele Besucher den russischen Präsidenten Wladimir Putin dort als Angeklagten vor den Internationalen Strafgerichtshof wünschen, haben sie mit entsprechenden Forderungen auf den Außenwänden der Zelle dokumentiert.

Deutlich mehr Aufmerksamkeit verspricht eine weitere Installation, die am Freitag gegenüber der Russischen Botschaft, aufgestellt werden soll. Dann soll um elf Uhr ein zerstörter russischer Panzer angeliefert werden und das Wochenende über dort stehen bleiben. Der Panzer vom Typ T-72 wurde in den ersten Tagen des russischen Angriffs in der Schlacht um Kiew in der Nähe des Dorfs Dmytrivka bei Butscha vermutlich durch einer Panzerabwehrmine zerstört.

Die Aktion sei „ein Zeichen unseres Protests gegen den Krieg Russlands und soll unsere Solidarität mit der Ukraine ausdrücken“, schreiben die Organisatoren der Aktion, Enno Lenze und Wieland Giebel von „Berlin Story“, die einen Verlag und ein Museum zur Geschichte Berlins betreiben. Der 44 Tonnen schwere Panzer werde rechtzeitig angeliefert, teilten Lenze und Giebel am Mittwoch mit.

Der Bezirk Mitte hatte sich lange gegen die Aufstellung des Panzers gewehrt, doch das Verwaltungsgericht Berlin entschied, dass er aufgestellt werden darf. Manche russischen Panzer in der Ukraine trugen die Aufschrift „Nach Berlin“. Mit der Installation, so die Organisatoren, werde „der Wunsch der russischen Terroristen erfüllt: Ihre Panzer stehen in Berlin. Nur anders, als sie sich das dachten“.