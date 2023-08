Wie muss man sich das vorstellen? Brill saß, wenn im Plenum an einem Hufeisen aus Wirtshaustischen diskutiert wurde, gleich neben Danckwerts. Brill gegenüber saß Theodor Kordt, Bevollmächtigter aus Nordrhein-Westfalen, der an den Attentatsplänen für einen „Generalputsch“ gegen Hitler von 1938 beteiligt war. Wenn wir nicht 1948 schreiben würden, sondern 2023 – Brill würde Danckwerts wohl keines Blickes würdigen. Aber damals? Widerstand oder Mitläufertum – im Konvent war das egal. Viel lebendiger war der Wunsch, die Rache der Weimarer Republik an der Hitler-Diktatur möge so süß wie möglich sein. Brill achtete darauf wie ein Wachhund. Selbst Otto Küster, entschiedener Streiter für die Wiedergutmachung, bekam Brills Biss zu spüren. Er beging in den Augen Brills die „Frechheit“, seine Vorstellungen über einen gewählten Senat mit dem Argument zu kontern, die in den Reichsrat (Vorläufer des Bundesrats) entsandte Ministerialbürokratie habe auch im Terror-Regime der NSDAP die Bedürfnisse der Verwaltung am besten gekannt. Das hätte auch von Maunz stammen können, dem Schüler Carl Schmitts und Kommentator des Grundgesetzes, der Jahre später die Nähe zur NPD nicht scheute.

Nur manchmal blitzen in den Protokollen polemische Sticheleien auf, nie verschwindet der Ton asketischer Disziplin. Wie damals gearbeitet wurde, beschrieb Brill, gesundheitlich ohnehin wegen seiner Lagerhaft angeschlagen, in einem Brief wenige Tage vor Beginn des Konvents. Die Tage hätten zwölf bis 18 Arbeitsstunden, sein Büro in der Staatskanzlei in Wiesbaden habe er morgens um halb fünf verlassen, um nur kurze Zeit später zurückzukehren. Bücher, Unterlagen, Dokumente, auf die man zurückgreifen konnte? Woher? Das meiste sei verbrannt, die Bibliotheken in Wiesbaden und Kassel nur noch ein Torso. Sein einziges Hilfsmittel? Die Erinnerung.