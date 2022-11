Aktualisiert am

Innenminister nehmen Extremisten in die Zange

Demos im Osten : Innenminister nehmen Extremisten in die Zange

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) mit seinen Amtskollegen am 4. November 2022 in Erfurt. Bild: dpa

Die ostdeutschen Länder wollen sich besser vernetzen, um Rechtsextremismus gezielt zu bekämpfen. „Die Strategie muss heißen: Keinen Quadratzentimeter Raum“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) nach einem Treffen der Ressortchefs am Freitag in Erfurt. Es gehe um eine routinierte Zusammenarbeit aller Behörden, um extremistische Aktivitäten frühzeitig zu verhindern.

Die Minister betonten, dass die „weit überwiegende Zahl“ der Demonstrationen völlig friedlich verlaufe. „Der übergroße Teil der Menschen auf den Demos sind keine Extremisten“, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD).

Allerdings bestehe die ständige Gefahr, dass Protestveranstaltungen gegen die Politik der Bundesregierung von Rechtsextremen unterwandert oder organisiert würden, um deren Umsturzziele zu propagieren. Es gehe nicht darum, Demonstrationen einzuschränken oder zu verhindern, sagte Maier. „Gerade in der Krise gehört Protest zu einer lebendigen Demokratie.“

Die Minister vereinbarten, kommunale Versammlungsbehörden, die etwa über Auflagen für Demonstrationen entscheiden, künftig umfassend zu unterstützen. Es gehe um ein dauerhaftes Netzwerk aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Gewerbe- und Finanzämtern und Verfassungsschutz, damit die Behörden „in schwieriger juristischer Lage richtige Entscheidungen fällen“ könnten.



Armin Schuster sagte, die Strategie sei nichts völlig Neues, sondern in den Neunzigerjahren in Baden-Württemberg erfolgreich gegen die Republikaner eingesetzt worden. Heute seien Rechtsextreme zwar im Netz stark, aber schwach auf der Straße. Maier verwies darauf, dass Thüringen bereits Kommunen im Kampf gegen Rechtsrock unterstütze. In diesem Jahr habe der Freistaat mit diesem Phänomen erstmals kaum Probleme gehabt.

Weitere Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Innenminister rechnen auch mit weiteren Fluchtbewegungen aus der Ukraine, sollte Russland dort weiterhin Infrastruktur zerstören. Dann wären die Kommunen mit ihren Kapazitäten am Limit.

Maier appellierte an den Bund, sie finanziell zu unterstützen, Schuster forderte zudem „entscheidende Schritte, dass die irreguläre Migration erfolgreich unterbunden wird“. Die Außengrenzen müssten gesichert und auch der Druck etwa auf Serbien erhöht werden. Zudem erwarte er „spürbare Schritte für eine Rückführungsoffensive“.