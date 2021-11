Gesetzentwurf : Wie die Ampel-Parteien die Pandemie bekämpfen wollen

SPD, Grüne und FDP haben angekündigt, die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“, die Ende November ausläuft, nicht zu verlängern. Sie ist bisher die Grundlage für zahlreiche und flächendeckende Instrumente der Pandemiebekämpfung. Die Ampel-Parteien wollen nun zu „zielgerichteten“ Instrumenten übergehen, unabhängig vom „Sonderrecht“ der epidemischen Lage, wie es im Gesetzentwurf heißt.

Am Donnerstag soll er im Bundestag debattiert und kommende Woche beschlossen werden. Was wird dann noch zur Bekämpfung der vierten Welle erlaubt sein? Wer entscheidet darüber? Und was ist eigentlich mit den Schulen? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Welche Maßnahmen sind künftig möglich?

Zu den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung sollen weiterhin Abstandsgebote, Maskenpflicht sowie 2-G- und 3-G-Konzepte zählen. Hinzu kommen Hygienekonzepte, etwa für Hotels und Museen. Für Schulen und Hochschulen können weiterhin Auflagen erteilt werden und auch die Angabe von Kontaktdaten, etwa in Restaurants, darf angeordnet werden.

Wer entscheidet darüber?

Wie zuvor gibt der Bund den Rahmen vor, innerhalb dessen die Länder entscheiden, ob sie von den Maßnahmen Gebrauch machen. Eine Beteiligung ihrer Parlamente sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Dort heißt es: „Eine Entscheidung durch die Landesparlamente erscheint angesichts der geringeren Eingriffstiefe der zukünftig erforderlichen präventiven Maßnahmen . . . nicht mehr geboten. Damit wird dem Bedarf an schnellen Reaktionsmöglichkeiten besser Rechnung getragen.“

Was geht künftig nicht mehr?

Wenn die epidemische Lage ausläuft, können die Länder nicht mehr auf den großen Katalog des Paragrafen 28a Infektionsschutzgesetz zurückgreifen. Der sieht flächendeckende Möglichkeiten vor, etwa allgemeine Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Auch die Schließung von Restaurants, Geschäften oder Theatern soll grundsätzlich nicht mehr möglich sein; einen Lockdown soll es nicht mehr geben. Auch ein erst im September eingeführter Umweg zu dem umfangreichen Katalog soll künftig nicht mehr möglich sein. Er sieht vor, dass ein Land – für den Fall, dass keine nationale epidemische Lage mehr besteht – durch sein Parlament feststellen lassen kann, von der Pandemie besonders betroffen zu sein. Die vielen Instrumente stehen ihm dann wieder zur Verfügung. Der Gesetzentwurf will diese Regelung streichen.

Was ist, wenn es zu lokalen Aus­brüchen kommt, vor allem an Schulen?

Viele treibt die Frage um, ob Schulschließungen künftig ausgeschlossen sind. Hier wird man unterscheiden müssen: Flächendeckende Schließungen wird es nach der Reform nicht mehr geben. Im Einzelfall, wenn sich eine Schule etwa zu einem Hotspot entwickelt, kann sie aber weiterhin geschlossen werden. Das dürfte auch für andere Orte wie Bars oder Schwimmbäder gelten. Die Länder müssen dann auf die Generalklausel des Infektionsschutzgesetzes zurückgreifen. Der Entwurf stellt klar, dass das möglich bleibt: Individuelle Maßnahmen etwa gegenüber Kranken und Ansteckungsverdächtigen seien auf dieser Grundlage weiterhin denkbar, ebenso könnten Gemeinschaftseinrichtungen im Einzelfall geschlossen werden.

Was gilt am Arbeitsplatz?

Auch eine 3-G-Regel für Arbeitsplätze soll es künftig geben, noch finden sich dazu im Gesetzentwurf aber keine Details. Corona-Schnelltests sollen für alle wieder kostenlos werden, wie die gesundheitspolitischen Sprecherinnen von SPD, Grünen und FDP am Dienstag in Berlin bekräftigten. Wer seinen Impfstatus gegenüber dem Arbeitgeber nicht preisgeben möchte, soll darauf zurückgreifen können. Für einzelne Gruppen, etwa Beschäftigte in der Pflege, erwägen die Parteien zwei verpflichtende Tests pro Woche auch für Geimpfte.

Gibt es ein Zurück?

Die Möglichkeit, eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ festzustellen, rührt der Gesetzentwurf nicht an. Wenn sich im Bundestag eine Mehrheit für diese Feststellung fände, wäre damit auch der umfangreiche Katalog wieder aktiviert. Und auch das Infektionsschutzgesetz kann jederzeit geändert werden. Eine grundlegende Reform haben die Ampel-Parteien schon angekündigt.