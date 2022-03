Infektionsschutzgesetz : Die Maske soll unbedingt fallen

Es war eine bizarre Situation, in der die erste Bundestagsdebatte zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes stattfand: Einerseits läuft die Rechtsgrundlage für die meisten Corona-Maßnahmen aus, andererseits steigen die Inzidenzen und Hospitalisierungszahlen täglich. Und die Zahl der mit oder an Corona Gestorbenen liegt weiterhin bei knapp 300 pro Tag. Wie rissig der Kompromiss in den Ampelparteien zur Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ist, zeigte sich am Mittwoch im Bundestag. Nach langem Ringen sei ein Kompromiss gefunden worden, der „uns Grüne nicht zufriedenstellt“, sagte die Grünen-Gesundheitsfachfrau Maria Klein-Schmeink.

Es sei „sehr schwierig, dazu zu stehen“. Allerdings sei es besser, als gar keine Vorgaben mehr zu haben. So wie sich das die FDP hätte vorstellen können. Immerhin sei vorstellbar, dass die Corona-Maßnahmen schon bald wieder Thema in der Regierungskoalition werden könnten. „Wir werden vielleicht nachsteuern müssen.“ Es gebe die Zusage der FDP, dass „gegebenenfalls nachgesteuert werden kann“, sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD, Sonja Eichwede.

Bei einer Anhörung am Montag im Gesundheitsausschuss hatten die befragten Fachleute nahezu einhellig dafür plädiert, zumindest die Maskenpflicht beizubehalten. Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis sagte im Interview mit der Zeitschrift „Der Spiegel“: „Wir alle brauchen dringend eine Pause vom Ausnahmezustand, um wieder Kraft und Motivation zu schöpfen. Aber diese dringend notwendige Verschnaufpause bekommen wir eben genau dann nicht, wenn wir zu früh auf Masken verzichten.“

Der Obmann der Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss, Georg Kippels (CDU), kritisierte, dass die Stellungnahmen des von der Bundesregierung eingesetzten Expertenrats im Grunde keinerlei Wirkung auf die Politik hätten und von der Ankündigung der Bundesregierung, fortan eine wissenschaftsgesteuerte Gesundheitspolitik zu betreiben, wenig geblieben sei. Der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt gab sich angesichts der angespannten Pandemie-Lage „einigermaßen fassungslos“. Die FDP habe ihre Koalitionspartner „in Geiselhaft genommen“. Die Unionsfraktion will der Änderung des Infektionsschutzgesetzes daher nicht zustimmen.

Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus wies die Kritik der Union zurück. Der Gesetzentwurf schütze „besonders die vulnerablen Gruppen“, etwa in Pflegeheimen. In allen anderen Bereichen werde auf die Eigenverantwortung der Bürger gesetzt. Sie verteidigte die Lockerungen und das Ende der Maskenpflicht etwa im Einzelhandel mit dem Argument, dass es immer das Ziel gewesen sei, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und vulnerable Gruppen zu schützen. Genau darauf ziele der Gesetzentwurf. Die Linke warf der Ampelkoalition vor, auf Durchseuchung und Chaos zu setzen. Ates Gürpinar (Linke) bezeichnete den Entwurf als „handwerklich schlecht, inhaltlich ein Desaster“ und plädierte für deutlich strengere Schutzmaßnahmen. Die AfD dagegen wiederholte ihre Forderung nach einer sofortigen Aufhebung aller Schutzmaßnahmen.

Nach der Vorlage für das Infektionsschutzgesetz, die am Freitag beschlossen werden soll, gilt die Maskenpflicht künftig nur noch für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Asylbewerberunterkünfte, für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Abschiebehafteinrichtungen sowie den Maßregelvollzug.

Unklar bleibt, was eigentlich für Hotspots gilt und wann ein Gebiet als Hotspot gilt. Laut Vorlage sind es Gebiete, in denen „die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht“. Das soll dann gegeben sein, wenn sich eine gefährliche Virusvariante ausbreitet oder die Infektionszahlen stark steigen und zugleich eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Dass die Voraussetzungen für die Hotspot-Regelung erfüllt sind, muss das jeweilige Landesparlament durch einen Beschluss feststellen. Ein Hotspot kann sich auf einen Stadtteil beziehen, aber auch auf einen Kreis oder gar ein ganzes Bundesland. Die Voraussetzungen sind strittig. So hält das FDP-geführte Bundesjustizministerium die Hürden für hoch und betrachtet die Hotspot-Regelung als Ausnahme.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dagegen rechnet damit, dass die Länder die Hotspot-Regelung häufig anwenden werden. Sie können weiter gehende Maskenpflichten auch in Supermärkten verhängen und Abstandsgebote in öffentlichen Räumen wieder einführen. Außerdem können Besucher verpflichtet werden, beim Betreten verschiedener Einrichtungen wieder einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzulegen. Da am Freitag noch der Bundesrat beschließen soll, die Länder aber Übergangsfristen brauchen, wollen die meisten Länder die entsprechende Regelung bis zum 2. April in Anspruch nehmen. In den Ländern gibt es wegen der knappen Umsetzungsfristen erheblichen Ärger. Dort verweist man auf die dreiwöchige Sitzungspause des Bundestags, die nun alle unter Druck setzt.