Infektionsschutzgesetz : Kritik an den Corona-Plänen der Bundesregierung

Zutritt nur mit Maske: Die Länder können von Herbst an eine Maskenpflicht in Innenräumen verordnen (Archivbild).

Die Pläne der Regierung für den Corona-Herbst haben vor allem in der Gastronomie Kritik ausgelöst. „Die Ängste wachsen“, sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga am Donnerstag der F.A.Z. Viele Fragen blieben offen, etwa zu den Kriterien, nach denen bestimmte Einschränkungen erlassen werden können. Der Gesetzentwurf sieht neben wenigen bundesweiten Maßnahmen vor, dass die Länder Einschränkungen wie Masken-, Test- und Abstandspflichten erlassen können, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten.

Für Hotels und Gaststätten sei das ein Problem, sagte Hartges. Gäste haben sich wieder an ein Leben ohne Auflagen gewöhnt. Abermalige Einschränkungen seien „eine fürchterliche Vorstellung“. Impf- oder Genesenennachweise zu kontrollieren, sei mit erheblichem Aufwand verbunden, zumal die Branche aufgrund der vergangenen Pandemiewinter noch immer vielerorts mit Personalnot zu kämpfen habe.

Allein schon deshalb und wegen der steigenden Preise erreichen sie derzeit „unzählige Anrufe von Unternehmen, die wirklich verzweifelt sind“. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts lassen das dritte Verlustjahr in Folge befürchten, „und das bei zeitgleich explodierenden Kosten“. Hartges forderte deshalb, dass die Politik alles unternehmen müsse, damit die vorgesehenen Maßnahmen nicht ergriffen werden müssen.

Auflagen bei der Wiesn „nicht zu stemmen“

Optimistischer zeigte sich Clemens Baumgärtner (CSU), der als Münchner Wirtschaftsreferent zugleich auch Chef des Oktoberfests ist. „Die Wiesn wird stattfinden“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen – trotz des aktuellen „schwierigen Umfelds“ mit Krieg, Energiekrise, Pandemie. Wenn es nach ihm geht, soll das keinen Einfluss auf das Oktoberfest haben, im Gegenteil: „Wir sind uns einig darüber in der Stadt, in der Stadtspitze und im Stadtrat, dass die Wiesn nur so stattfinden kann, wie wir sie aus 2019 kennen und schätzen. So, und nicht anders.“

Auflagen an Test- oder Genesenenstatus der Besucher seien auch „weder personell noch finanziell noch technisch oder logistisch zu stemmen“. Die Kosten dafür, die er im niedrigen zweistelligen Millionenbereich ansetzt, werde die Stadt nicht übernehmen. Und wenn die Bayerische Landesregierung Einschränkungen beschließt? Darüber werde er sich Gedanken machen, wenn es so weit sei, sagte Baumgärtner der F.A.Z. Er gehe aber davon aus, dass die Länder mit Augenmaß vorgehen und ein laufendes Volksfest nicht wenige Tage vor Ende abgebrochen werde.

Unterdessen forderte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, ein einheitliches Vorgehen der einzelnen Bundesländer. „Soweit die Länder die Möglichkeit erhalten sollen, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, muss sichergestellt werden, dass hierfür einheitliche und klare Kriterien geschaffen werden“, sagte er. Jede übermäßige Belastung von Arbeitgebern, Beschäftigten und Kunden müsse ausgeschlossen bleiben.

„Klar definierte Kriterien“, wann eine Überlastung der medizinischen Infrastruktur droht, vermisst auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt. Den Gesetzentwurf kritisierte er im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe als zu vage. Ähnlich äußerte sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, im Deutschlandfunk. „Auch im dritten Pandemiejahr haben wir noch keine objektiven Daten“, kritisierte er. Für den Herbst und Winter brauche es einheitliche, belastbare, rechtskräftige Parameter, mithilfe derer die Länder über mögliche Maßnahmen entscheiden können. Bislang sei noch vieles im Unklaren, sagte Gassen: „Das macht das ungute Gefühl, das viele bei dieser Gesetzgebung haben.“

Der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, warnte in der Zeitung „Rheinische Post“ vor „zu kleinteiligen“ Maßnahmen: „Wenn bei der Maskenpflicht beispielsweise danach differenziert werden soll, ob die letzte Impfung drei oder vier Monate zurückliegt, dann frage ich mich, wie das im Alltag funktionieren soll.“

Am Dienstag kommen die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder zusammen. Das Gesundheitsministerium von Nordrhein-Westfalen kündigte bereits an, das Treffen nutzen zu wollen, um eine gemeinsame Corona-Strategie abzustimmen.