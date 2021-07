Auch für Geimpfte : Spahn plant strengere Regeln für Reiserückkehrer

Aktualisiert am

Reisende am Flughafen Frankfurt. Bild: dpa

Das Bundesgesundheitsministerium plant einem Medienbericht zufolge eine deutliche Ausweitung der Testpflicht für Reiserückkehrer. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, will Minister Jens Spahn (CDU) Reisende künftig verpflichten, bei ihrer Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorzulegen – egal, aus welchen Gebieten und mit welchen Verkehrsmitteln sie nach Deutschland kommen. Bisher gilt die Testpflicht für Flugpassagiere und Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind.

Die Abstimmung in der Regierung zu der Verschärfung der Corona-Reiseauflagen laufe, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Dem Bericht zufolge sträubt sich im Kabinett bisher vor allem Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) gegen Spahns Pläne. Sie hält die umfassende Testpflicht demnach für unverhältnismäßig.

Wie das Robert Koch-Institut in Berlin in der vergangenen Woche berichtet hat, fand zuletzt etwa jede zehnte gemeldete Corona-Infektion im Ausland statt. Die Fachleute berichteten von einer „zunehmenden Rolle reiseassoziierter Fälle am derzeitigen Infektionsgeschehen“.