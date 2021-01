Aktualisiert am

Gerechtigkeit in Videospielen : Die Erfindung des Sozialstaats

Sozialwissenschaftler erforschen das Verhalten von Menschen in Videospielen – und entdecken etwas sehr Politisches: das Verlangen nach einem Sozialstaat.

Das Spiel „Super Mario World“ in den neunziger Jahren Bild: Screenshot F.A.Z.

Wenn Sozialforscher wissen wollen, wie Menschen ticken, müssen sie ihnen am Telefon langatmige Fragebögen vorlesen oder sie in der Fußgängerzone ansprechen. Sie können die Gesellschaft nicht einfach durchleuchten. Sie können Menschen keine elektronischen Halsbänder anlegen, wie Biologen das mit Zugvögeln machen. Die Forscher könnten bei Mark Zuckerberg in Kalifornien anrufen und ihn fragen, ob er Facebook-Daten über alle Menschen und ihre Beziehungen rüberschickt, aber dann gäbe es einen großen Aufschrei, und die Forscher würden mit dem Ministerium für Staatssicherheit verglichen werden. Wahrscheinlich wäre es auch illegal.

Vor Jahren gab es große Aufregung, weil eine Firma namens Cambridge Analytica bei Facebook viele Daten gesammelt hatte, um gezielt Wahlwerbung zu machen. Die Forscher haben also immer ein Erkenntnisproblem, es sei denn, sie schauen Leuten zu, wie die Videospiele zocken. Dort spielen echte Menschen gegeneinander, sie führen Kriege, treiben Handel, sie sprechen miteinander, sie organisieren sich, es ist wie in einer echten Gesellschaft, nur mit einem Unterschied: Für anonyme Kampfastronauten auf Jupitermonden gibt es keinen Datenschutzbeauftragten. Alles wird aufgezeichnet, jede Bewegung, jede Interaktion. Es ist ein Paradies für Forscher.