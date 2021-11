Früheres Sorgenkind Speyer : Wo 90 Prozent der Bürger geimpft sind

Vielleicht ist Speyer ein Beispiel dafür, dass es in dieser Pandemie erst furchtbar werden muss, bevor es einigermaßen gut wird. Im vergangenen Winter war die Lage in der Stadt verheerend: Das Coronavirus wütete in den Alten- und Pflegeheimen, die Krankenhäuser waren überlastet, lange befand sich die Stadt unter den zehn Landkreisen und kreisfreien Städten mit der höchsten Inzidenz.

Die Kontaktnachverfolgung war faktisch aufgegeben worden. Heute aber steht Speyer vergleichsweise gut da: Die Lage in den Krankenhäusern ist einigermaßen entspannt, in den Pflegeeinrichtungen wird geboostert, und für die Stadt wird eine Impfquote von 90 Prozent der Bevölkerung vermeldet. Wie wurde das erreicht?

Viele Impfaktionen

„Es war richtig, frühzeitig niedrigschwellige Impfangebote zu machen“, sagt die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dazu. Bereits Mitte Mai gab es in ihrer Stadt ein Impf-Drive-through, wo Impfungen durchs Autofenster angeboten wurden. Damals sei bundesweit noch über die Frage diskutiert worden, wer denn wann endlich beim Impfen drankomme. Ihre Stadt aber sei vorgeprescht und dafür „beäugt“ worden, sagt Seiler.

Im Verlauf des Sommers gab es noch weitere derartige Aktionen. Rund 7000 Personen wurden auf diesem Weg geimpft. Ohne Anmeldungen wurden etwa Dosen von AstraZeneca gespritzt, es gab kilometerlange Staus. Kürzlich wurden dann bei einem neuen Impf-Drive-through noch einmal rund 1200 Menschen geimpft.

In Rheinland-Pfalz sind 67,5 Prozent der Einwohner vollständig geimpft, das entspricht in etwa dem Durchschnitt aller Bundesländer. Wie andernorts werden nun die Impfzentren wieder eröffnet, wenn auch bisher nur acht von einst 31. Zudem soll es rund 20 „dezentrale Impfstationen“ in Krankenhäusern geben, in denen ohne Terminvergabe geimpft werden soll: Hinzu kommen zwölf Impfbusse, die von Dezember an Bürgerhäuser und Einkaufszentren vor allem dort anfahren sollen, wo es keine Impfzentren gibt.

Häufig fehlen die Daten

Das Problem ist: Um wirklich jene zu erreichen, welche die Pandemie treiben, wäre es notwendig, gezielt Stadtviertel anzufahren, in denen die Impfquote besonders niedrig ist. Doch derlei Daten gibt es nicht. Und bei jenen zu den Städten gibt es Unschärfen. Bei Impfungen bei niedergelassenen Ärzten fließt nur der Impfort in die Statistik ein.

Das Robert Koch-Institut (RKI) erstelle zwar eine Liste mit der Anzahl der Impfungen auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte, sagt eine RKI-Sprecherin. Allerdings beziehe die sich auf den Impfort; man wisse nicht, wie viele der in einem bestimmten Kreis oder einer kreisfreien Stadt wohnhaften Personen tatsächlich geimpft seien, auch wenn das sinnvoll sei. Doch stünde nun einmal in der Meldeverordnung nicht, dass der Wohnort angegeben werden müsse.

Mutmaßlich ist daher auch beim Vorzeigebeispiel Speyer die Impfquote niedriger. Zur ersten Drive-through-Impfung kamen Berichten zufolge viele von auswärts. Eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums verweist zudem darauf, dass auch Pendler aus Baden-Württemberg zu einer höheren Impfquote in der Stadt führen könnten. Trotzdem aber sei ein Vergleich der Impfquoten sinnvoll, um einen Überblick zu erhalten.

In der Abschaffung der Bürgertests sieht sie einen Fehler

Für den Fall Speyer ist zudem anzunehmen, dass der Anteil derjenigen, die für Impfungen von weit her kamen, abgenommen hat, da Vakzine erreichbarer für alle wurden. Zudem spricht für eine hohe Impfquote die aktuelle Lage in den Speyerer Krankenhäusern. Die ist vergleichsweise entspannt. Vom Diakonissen-Krankenhaus etwa heißt es, Stand heute gebe es noch genügend Kapazitäten zur Versorgung von intensivpflichtigen Covid-19-Patienten. Die Corona-Patientenzahlen lägen aktuell etwas niedriger als im Vorjahr.

Detaillierte Daten zu Impfungen wären dringend notwendig für gezielte Angebote, sagt Speyers Oberbürgermeisterin Seiler. Ihrer Darstellung nach hat die Bundesrepublik in den bald zwei Jahren Pandemie wenig hinzugelernt. Bedauerlich sei auch, dass es versäumt worden sei, Menschen basierend auf wissenschaftliche Fakten über Impfungen niedrigschwellig aufzuklären – etwa mittels kurzer Videos vor der Tagesschau. Das Land gehe gewissermaßen blind in die vierte Welle.

Sie verweist darauf, dass in Schulen und Kitas in Speyer die Infektionszahlen derzeit sehr hoch sind. Doch werde dort auch viel getestet. Dass die kostenlosen Bürgertests zwischenzeitlich für die Bevölkerung abgeschafft worden seien, sei ein Fehler gewesen. „Es fehlt der Seismograph dafür, wie die Infektionslage gesamtgesellschaftlich aussieht“, sagt Seiler. So sei die Entwicklung kaum mehr aufzuhalten.