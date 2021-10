Imagewandel der Jungen Union : Konservative in Sneakern

Paul Ziemiak, Tilman Kuban und Hendrik Wüst beim „Deutschlandtag“ der Jungen Union am 16. Oktober in Münster Bild: Daniel Pilar

Der Dom in Münster ist bis in die hinteren Bänke gefüllt, das war er lange nicht. Es ist ein kalter Abend, dicht an dicht stehen junge Leute in dunklen Mänteln. Sie singen „Großer Gott, wir loben Dich“, ohne auf den Text zu schauen. In der Predigt geht es darum, wie wichtig es ist, etwas zu wagen – aber mit Bedacht. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich hier von Predigten bei Anlässen wie diesen, die waren progressiver als so mancher Leitantrag. Als nach der Messe alle auf den Domplatz treten, deutet einer auf die wartenden Busse und ruft, dort stehe Bier kühl, das müsse leer werden.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Die Junge Union (JU) hat bei ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende in Münster viel mit den Fehlern anderer zu tun gehabt. Aber auch ihr eigenes Problem wurde sichtbar. Wer der JU mit 18 Jahren beigetreten und heute knapp unter 35 ist, dem Höchstalter für Mitglieder, hat nur Angela Merkel als Kanzlerin erlebt. Er musste sich nicht über den Zustand der Gesellschaft aufregen und sich nicht fragen, wer er ist. Die Junge Union war ein Hort unterschiedlicher Grundsätze, was nicht weiter negativ auffiel, man vertrat ja als Volkspartei das Volk. Jetzt geht das nicht mehr. Einige sind deshalb traurig oder beleidigt. Viele sind verstört.

Nun trägt nicht jedes Mitglied Janker und Seitenscheitel und gehört einer Verbindung an. Unter den Delegierten gibt es welche, die viel von Generationengerechtigkeit reden, die sich ein Klimaprogramm nach dem Vorbild der Grünen wünschen und einen Vorsitzenden, der „mehr von Christian Lindner hat“. Ein paar sehr junge JUler, die sich im Internet kennengelernt haben, tragen Shirts, auf denen „Nobbi“ steht, sie sind für Norbert Röttgen. Andere Mitglieder schütteln darüber die Köpfe. Sie selbst sprechen vom Trauma des Jahres 2015, als die Kanzlerin „Wir schaffen das“ sagte, und müssen sich jetzt mit denen aus­einandersetzen, die deswegen erst in die Partei eingetreten sind.

„Gestelzte“ Schuhoffensive

Tilman Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, hat versucht, der JU mit dem Begriff „sneakerkonservativ“ ein jüngeres Image zu geben. Sneaker gelten unter Politikern als Symbol für Lässigkeit und Modernität und sehen auch zu einem Anzug frisch aus. Am Parteitag verteilt Kuban auf der Bühne also weiße Turnschuhe. Die Generalsekretäre von CDU und CSU, Paul Ziemiak und Markus Blume, ziehen ihre gleich an, und auch Armin Laschet sagt, er könne jetzt welche tragen. Viele von der Jungen Union finden Kubans Schuhoffensive „gestelzt“. So ein Image hänge ja nicht am Schuhwerk. Sie sagen, die Junge Union habe vielmehr ein „Problem, Diversität abzubilden unter den Mitgliedern“. Deshalb habe es bei der Bundestagswahl auch mit den jungen Wählern nicht geklappt.

Vor dem Parteitag hat die Junge Union eine Musik-Playlist für das Wochenende veröffentlicht. Neben „Major Tom“ und einem Song des Rappers Luciano steht „Griechischer Wein“ auf der Liste, im Saal werden auch Märsche gespielt. Jonas Timm, ein Hamburger Kommunalpolitiker, nennt das „JU auf den Punkt gebracht“. Egal, wie progressiv sich die Partei noch entwickle: Ohne Schlager, die für den „Anti-Zeitgeist“ in der Partei stünden, werde es nicht gehen. Timm ist 23 und gehört zum Social-Media-Team. Die JU ist inzwischen auch auf Medienportalen wie TikTok und Twitch aktiv, wo die FDP vor der Bundestagswahl junge Wähler eingesammelt hat. „Die Zugriffszahlen müssen sich noch entwickeln“, sagt er. Auf der Strukturebene funktioniere die Union wie eine Behörde. Alles abzusegnen sei nicht twitterkompatibel.