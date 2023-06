Aktualisiert am

Cannabis-Produktion in Sachsen: Pflanzen kurz vor der Ernte Bild: Robert Gommlich

Wegen völker- und europarechtlicher Bedenken will die Ampel die Cannabis-Legalisierung nun auch mithilfe von Modellregionen vorantreiben. In NRW bahnt sich deshalb ein Koalitions-Konflikt an.