„Tiny living“ in Hannover : Eine neue Lebensform

Wörter sind wie Ziegelsteine. Meist fügt man die Klötze achtlos aneinander, um eine Information von A nach B zu bekommen. Und dann gibt es von Zeit zu Zeit Worte, die schimmern, aus dem Mauerwerk hervorstehen und Phantasien beflügeln. Kaum nennt man das Wort, hebt die Welt an zu singen. Das Wort wird zum Zauberwort. Und wenn nicht alles täuscht, zählt zu diesen Zauberwörtern der Stunde das „Tiny House“.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Hans Mönninghoff saß in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester vergangenen Jahres mit dem Chef von „Transition Town Hannover“ zusammen. Der Verein kümmert sich in der Stadt um Projekte wie „Urban Gardening“, was vor wenigen Jahren auch so ein Zauberwort war. Der 69 Jahre alte Mönninghoff wiederum ist fast ein Vierteljahrhundert lang Umweltdezernent in der niedersächsischen Landeshauptstadt gewesen und gehört zu den wichtigsten Wegbereitern der Grünen in Niedersachsen.