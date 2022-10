Neues Großforschungszentrum : Wie Görlitz nach den Sternen greift

Aktualisiert am

Noch wird in der Lausitz Kohle abgebaut. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik soll dort Spitzenforschung etablieren – und den Strukturwandel erleichtern.

Ein Saal voller junger Leute? Das ist selbst für den Görlitzer Oberbürgermeister überraschend. „Was für ein schönes Bild“, sagt Octavian Ursu (CDU), als er am Dienstagabend im Humboldthaus die Vorstellung des künftigen Zentrums für Astrophysik eröffnet. Fast hat man den Eindruck, die gesamte Jugend der oft als Rentnerparadies beschriebenen Neißestadt ist gekommen, um sich über ihre Zukunft zu informieren. Erst vor zehn Tagen hatte die Entscheidung der Bundesregierung für Furore gesorgt, das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) in der Lausitz anzusiedeln. Das milliardenschwere Großforschungsprojekt war als Sieger aus einem für Deutschland einmaligen Forschungswettbewerb hervorgegangen: Als Kompensation für den politisch gewollten Ausstieg aus der Braunkohle spendiert der Bund 1,2 Milliarden Euro für ein wegweisendes Forschungsprojekt in der Hoffnung, damit den Strukturwandel positiv zu beeinflussen.

Astrophysik statt Kohlekumpel also? Für viele Lausitzer ist das noch schwer vorstellbar. Deshalb spricht Christian Stegmann zu Beginn von riesigen Teleskopen, mit denen 2016 erstmals sogenannte Gravitationswellen gemessen wurden, die hundert Jahre zuvor von Albert Einstein vorhergesagt worden waren. Die Entdeckung gelte als Meilenstein in der Astronomie und sei der Beginn von etwas ganz Neuem, sagt Stegmann, Direktor für Astroteilchenphysik am Deutschen Elektronen-Synchro­tron, das sich der Entschlüsselung der Materie widmet. Neben Günther Hasinger, dem Forschungsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA und designiertem Gründungsdirektor des Lausitzer Projekts, ist Stegmann einer der führenden Köpfe des Vorhabens. „Für die Astronomie“, sagt er, „bricht gerade ein goldenes Zeitalter an.“ Die Astrophysik boome.