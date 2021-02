Rechtliche Grauzone : Wie Sterbehilfe-Vereine arbeiten

Seit etwa einem Jahr dürfen sich Sterbewillige in Deutschland legal professionelle Hilfe bei Organisationen holen. Ein Gesetz, das Sterbehilfe regelt, gibt es aber immer noch nicht. Also gehen die Vereine eigene Wege.

Vor wenigen Wochen reiste der Anästhesist Gerhard Köble aus der Schweiz in eine deutsche Kleinstadt, um einem älteren Herrn eine tödliche Infusion zu legen. Der kinderlose Witwer, Jahrgang 1937, litt an Prostatakrebs, war voller Metastasen und wollte sterben. Und so kam in seiner Wohnung ein kleiner Kreis zusammen: der Arzt Köble, ein Bevollmächtigter, eine Palliativpflegerin und eine Pfarrerin. Die habe den Mann gesegnet, bevor er seine Infusion aufdrehte. Nach einer Minute hörte er auf zu atmen. Dann riefen sie die Polizei.

Seit zwölf Monaten dürfen sich Sterbewillige in Deutschland legal professionelle Hilfe bei Organisationen holen. Im Februar erklärte das Bundesverfassungsgericht ein 2015 eingeführtes Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe für verfassungswidrig. Geschäftsmäßig ist Sterbehilfe immer dann, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist; kommerziell muss sie nicht sein. Auch nach dem Urteil gilt, dass es sich nur dann um einen assistierten Suizid handelt, wenn der Suizident Tatherrschaft hat. Er muss die Infusion selbst aufdrehen. Sonst machen Sterbehelfer sich strafbar.