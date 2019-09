SPD, CDU und Grüne : In Brandenburg soll Kenia-Koalition kommen

In Brandenburg strebt die SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke eine Koalition mit der CDU und den Grünen an. Das erfuhr die F.A.Z. aus Parteikreisen. Am Donnerstagabend wollten die Parteien das offiziell bekanntgeben. In den Verhandlungen waren zwischen den drei Parteien die strittigen Fragen, etwa zur Inneren Sicherheit, zuletzt geklärt worden.

In den Gesprächen zwischen SPD, Grünen und Linken hatte es hingegen noch einen Dissens bei der Asylpolitik, etwa bei der Frage der Abschiebehaft, gegeben. Die Grünen müssen die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen allerdings am Samstag von einem Parteitag absegnen lassen. Die grüne Basis hatte Rot-Grün-Rot favorisiert.