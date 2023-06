Die CDU diskutiert in Berlin über Werte und Begriffe ihres Grundsatzprogramms – also über die Zukunft. Doch der missglückte kleine Parteitag vom Vortag wirkt noch nach.

Friedrich Merz diskutiert am Samstag in Berlin mit dem früheren Grünen Ralf Fücks Bild: dpa

Die CDU absolviert auf ihrem Weg zum neuen Grundsatzprogramm eine weitere Veranstaltung und trifft sich in Berlin zu einem „Grundsatzkonvent“, bei dem es um das „Bild von der Zukunft“ der Partei gehen sollte, ihre Ziele abseits der Tagespolitik und genereller als in einem Wahlprogramm. Der Chef der Programmkommission, Carsten Linnemann, sagte zur Begrüßung, es gehe dabei um eine „tolle Erzählung für die CDU“ und um „Punkte, die uns von anderen unterscheiden“. Dass es daran mangelt, offenbaren der Partei derzeit Wahlumfragen, bei denen es der Union trotz Tiefstwerten für die amtierende Bundesregierung und den regierenden Kanzler an der Zustimmung fehlt, die für eine Regierungsperspektive nötig wäre. Das sorgt in der CDU inzwischen für Unruhe: Sind wir richtig aufgestellt, um in Zukunft wieder regieren zu können? Und falls ja: Mit wem?

In einem Hotel im früheren Berliner Arbeiterviertel Moabit trafen sich am Samstag rund 200 Parteimitglieder und Repräsentanten der Zivilgesellschaft, um den langen Weg zu neuen Grundsätzen fortzusetzen. Linnemann ermutigte sie zunächst anhand eines Motivationsfilms, der in Episoden zeigte, wie oft und wie breit bislang schon diskutiert wurde. „Wir brauchen Offenheit für neue Ideen und die Bereitschaft zur Debatte“, überschrieb er den Prozess. Es solle so gearbeitet werden, „dass Deutschlands Zukunft gewonnen wird“. Nicht gehen solle es um parteitaktische Ausgangspositionen, so Linnemann, der unter den wenigen prominenten CDU-Politikern im Saal ausdrücklich Hendrik Wüst, den Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen begrüßte.

Werben für den „positiven Kapitalismus“

Der hatte am Vortag bei einem kleinen Parteitag im Konrad-Adenauer-Haus die Gelegenheit genutzt, sich mit persönlichen Akzenten als eventueller Spitzenmann der Union ins Gespräch zu bringen. Als mittags die Online-Ausgabe von „Bild“ mit der Titelzeile „Plötzlich Kanzler-Duell in der CDU“ aufmachte, schien die Mission auf das Parteitaktischste erfüllt. Die als „fulminant“ angekündigte Rede des Parteivorsitzenden Merz wurde dann insoweit betrachtet, ob und wie er sich zu Wüst verhielt. Er tat das schließlich mit einem verklausulierten Aufruf zur Geschlossenheit. In einer der hinteren Reihen schmunzelte der von Merz abservierte frühere Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus still vor sich hin.

Wie sehr sich Wüst bereits jetzt in Stellung bringt für den offenbar bevorstehenden Kampf um die Kanzlerkandidatur, zeigte sich hier ziemlich unmaskiert. Und während Merz mit seinen Getreuen – der Generalsekretär, dessen Stellvertreterin, sein Bundesgeschäftsführer – auf dem beengten Podium vor grauer Kulisse hockte, schwärmten Wüst und seine engsten Mitarbeiter im improvisierten Kantinen-Bereich aus und führten Gespräche. Merz auf dem Podium, leicht entrückt, Wüst inmitten der CDU: parteitaktische Feinmechanik. Und als elegantes i-Tüpfelchen tauchte dann noch eine Umfrage auf, welche die NRW-CDU sieben Prozentpunkte vor dem Bundesdurchschnitt zeigte und die AfD etwa halb so stark wie anderswo. Hatte nicht Merz die extreme Rechte halbieren wollen?

Symbol des Konflikts ist grundsätzlich die Frage: Wie hältst Du es mit Angela Merkel? Während Wüst in einem Beitrag für die F.A.Z. und in seiner Rede stets vom mittigen Fundament früheren Erfolgs mit Kohl und Merkel sprach, tat später der Parteivorsitzende Friedrich Merz das nahezu selbe, erwähnte aber die von ihm gering geschätzte Angela Merkel nur mit einem Wort. Dahinter verbirgt sich derzeit mehr Richtungsstreit als beim nächsten Tag des Prozesses zum Grundsatzprogramm, von dem Linnemann etwas überoptimistisch behauptete, „der wird historisch werden“.