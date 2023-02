Klaus Lederer (Linke), Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Grüne) und Raed Saleh (SPD) kommen am Montag in Berlin zu Sondierungen zusammen Bild: dpa

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, brachte es am Montagmorgen auf den einleuchtenden Satz: „50 Stimmen sind 50 Stimmen.“ Auf so wenige, genau sind es 53, ist der Abstand zwischen SPD und Grünen im amtlichen Ergebnis der Berlin-Wahl vom 12. Februar geschrumpft. Er macht es der Grünen-Politikerin endgültig unmöglich, Regierende Bürgermeisterin zu werden. Anders herum gesagt: Die SPD liegt nur 53 Stimmen vor den Grünen auf Platz zwei hinter der siegreichen CDU.

Im vorläufigen Ergebnis hatte die SPD noch 105 Stimmen Vorsprung gehabt. Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der SPD, könnte also weiter in einem fortgesetzten Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Spitze der Berliner Landesregierung stehen. Die drei Parteien trafen sich, während der Landeswahlausschuss das Ergebnis bekannt gab, zu ihrer dritten Sondierungsrunde. Am Mittwochnachmittag will der Landesvorstand der SPD über eine Koalitionsaussage beraten. Es wird wohl die Woche der Entscheidungen in Berlin.