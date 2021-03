Impfungen mit Astra-Zeneca : „Die Aussetzung verschärft die Lage“

Herr Marx, die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten hat sich seit Anfang Januar mehr als halbiert. Nun aber schlagen Sie Alarm, ein neuer Lockdown soll her. Warum?

Marx: Eigentlich ist unsere Forderung nichts Neues und entspricht auch dem, was auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde. Wenn die Inzidenz über 100 geht, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden. Wir haben in der DIVI ein Prognosemodell entwickelt und das zeigt uns ganz klar auf wissenschaftlich valider Basis: Eine Inzidenz von 100 – das wird schon Ende März in ganz Deutschland der Fall sein. Wenn wir so weitermachen, dann sind wir in der zweiten Aprilhälfte bei einer Inzidenz von 200 und das ist wirklich gefährlich. Wir hätten dann genauso viele Patienten wie in der zweiten Welle auf den Intensivstationen. Das wieder einzufangen wäre besonders schwer, vor allem mit der britischen Mutante. Es gäbe dann auch viel mehr Kranke in der Altersgruppe 30 bis 60, weil die Infektionszahlen dann in dieser Altersgruppe höher sein werden, da die Älteren dann bereits geimpft sind. Aber eben auch, weil die britische Mutante vermutlich gefährlicher für Jüngere ist.