Impfskepsis : Warum viele ukrainische Flüchtlinge nicht geimpft sind

Eine Frau aus der Ukraine lässt sich in der Ukrainischen Botschaft in Berlin impfen. Bild: Reuters

Maria Azzarone ist Flüchtlingshelferin in Stuttgart. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat sie den Verein „Wolja“ mitbegründet. Sie will den Vertriebenen helfen, damit sie sich auch ohne Orts- und Sprachkenntnisse rasch in Deutschland zurechtfinden. Doch es gibt eine weitere Hürde. „Fast 90 Prozent der Ukrainer, die hier ankommen, sind ungeimpft“, jedenfalls nach deutscher Definition, berichtet Azzarone. „Sie dürfen also kein Taxi nehmen und auch nicht ins Hotel. Einige Flüchtlinge mussten die erste Nacht am Bahnhof verbringen, weil sie keine Unterkunft mit angeschlossenem Testzentrum finden konnten.“

Die Impfquote in der Ukraine liegt bei rund 35 Prozent. Weniger als zwei Prozent haben eine Booster-Impfung erhalten. In vielen Fällen wurden der russische Impfstoff Sputnik oder das chinesische Pendant Sinovac verwendet – beide sind in Deutschland nicht zugelassen. Dabei sind die Ansteckungsrisiken auf der Flucht nach Angaben der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC besonders hoch.