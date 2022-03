Corona-Impfpflicht : Einmalige Chance oder viel zu spät?

Karl Lauterbach bindet Debatten offenbar gerne ab. Schon bei der ersten großen Orientierungsdebatte zur Impfpflicht gegen das Coronavirus im Bundestag Ende Januar hatte der Bundesgesundheitsminister bis zum Schluss mit seinem Redebeitrag gewartet. Am Donnerstag hielt er es ebenso. Als letzter Redner warb Lauterbach nach mehr als anderthalb Stunden Aussprache über die bisher fünf Vorschläge zum Thema Impfpflicht entschieden für die Einführung einer allgemeinen Pflicht ab 18 Jahren. Der Sozialdemokrat sprach von einer „einmaligen Chance“, mit der Impfpflicht die Pandemie zu beenden und im Herbst nicht wieder vor einer schwierigen Situation zu stehen. Wenn man nicht handele, liege die Chance, dass man im Herbst keine Schwierigkeiten haben werden, etwa bei „null Prozent“.

Lauterbach warb erwartungsgemäß für den Antrag, hinter dem sich bislang die meisten Abgeordneten versammeln. 236 Parlamentarier aus vier Fraktionen seien es, sagte die SPD-Abgeordnete Heike Baehrens gleich zu Beginn der Aussprache. Sie gehört zu den Koordinatoren des Gruppenantrags für eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen. Knapp dahinter liegt die Zahl von Unterstützern für den Vorschlag der Unionsfraktion, der statt einer Impfpflicht einen „Vorsorgemechanismus“ vorsieht, mit dem nur im Notfall eine Pflicht eingeführt werden könnte. Annähernd 200 Abgeordnete unterstützen diesen. Die AfD lehnt eine Impfpflicht ab, eine Gruppe um den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki ebenfalls. Dessen Parteifreund Andrew Ullmann wirbt für eine Beratung zur Impfung und eine Pflicht von 50 Jahren an. Diese drei Anträge sind derzeit weit von einer Mehrheit entfernt.

SPD und Grüne hoffen auf Bewegung bei der Union

Schon vor der Einbringung der fünf Vorschläge in das Gesetzgebungsverfahren hatte es aus der SPD-Fraktion geheißen, erst anschließend werde man sich um einen Kompromiss bemühen. Und so waren am Donnerstag nur wenige Anzeichen einer Annäherung zu erkennen. SPD und Grüne, die vor allem auf den Antrag für eine Impfpflicht ab 18 setzen, hoffen, dass die Unionsfraktion sich bewegt. Diese wiederum rief in der Debatte in Richtung Ampelkoalition, man möge doch auf sie zukommen.

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Landesgruppe in der CDU-Fraktion des Bundestags, Günter Krings, sagte gegen Ende der Aussprache, dass man durch diese einer Entscheidung über das Ob und Wie einer Impfpflicht nicht näher gekommen sei. Eine Pflichtlösung käme zu spät. Sie sei auch nicht geeignet, weil nicht klar sei, wie der jetzige Impfstoff auf künftige Varianten des Virus wirke. Krings verband das, wie es die Union schon lange tut, mit der Aufforderung, die Koalition möge endlich einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen statt auf das Verfahren mit Gruppenanträgen zu setzen.

Lauterbach, der von einer guten Debatte sprach, entgegnete, Krings habe ja recht mit dem Hinweis, dass die Impfpflicht für die Omikronwelle zu spät käme. Aber der Unionsvorschlag würde zu einer noch späteren Wirkung führen. Dem Argument, man wisse nicht, wie die jetzigen Impfstoffe auf neue Varianten des Virus wirkten, begegnete der Gesundheitsminister mit dem Hinweis, dass die bisherigen Varianten genetisch zu mehr als 90 Prozent identisch seien, die Impfstoffe somit Wirkung hätten, zumindest um schwere Krankheitsverläufe und Tod zu verhindern. Er richtete die Bitte an die Union, sich in der Frage von der Fraktionsdisziplin zu lösen und allen Abgeordneten eine Gewissensentscheidung zu ermöglichen, damit man im nächsten Herbst nicht an derselben Stelle stehe wie jetzt.

Feine Signale der Annäherung zwischen dem Unionsantrag und dem für eine Impfpflicht ab 18 waren aber doch zu bemerken. Der CDU-Abgeordnete Sepp Müller setzte zwar zunächst den der Impfpflichtdebatte vorangegangenen Streit fort, ob man nicht erst über die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hätte sprechen müssen statt über den Kampf gegen die Pandemie. So hatte es die Union gefordert, die Ampel aber abgelehnt. Dann kam Müller doch zur Impfpflicht und bekräftigte unter anderem die Forderung von CDU und CSU, ein Impfregister einzuführen. Zumindest wurde das von der Ampel nicht brüsk abgelehnt. Schon kürzlich hatte es in der Führung der SPD-Fraktion deutliche Signale gegeben, dass man sich in diesem Punkt der Opposition werde annähern können.

AfD spricht von einem „Produkt verbohrter Besessenheit“

Dass die Linien in der kontroversen Diskussion über eine Impfpflicht nicht entlang der Fraktionsgrenzen verlaufen, wurde sehr deutlich. So sprach sich die Grünen-Abgeordnete Tabea Rößner grundsätzlich gegen eine Impfpflicht aus. Mit der Omikron-Variante des Virus habe sich die Lage grundsätzlich geändert. Eine „sterile Immunität kann mit einer Impfpflicht nicht erreicht werden“, sagte sie. Ihre Parteifreundin Paula Piechotta schloss sich dagegen dem Vorschlag um den FDP-Politiker Ullmann an, eine Pflicht erst vom vollendeten 50. Lebensjahr an einzuführen.

Die AfD bemühte sich in gewohnter Weise, besonders drastische Formulierungen zu finden. Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel nannte das Eintreten für eine allgemeine Impfpflicht ein „Produkt verbohrter Besessenheit“. Eine Überlastung der Krankenhäuser habe es nie gegeben. Der Abgeordnete Martin Sichert berichtete von seiner kleinen Tochter, die nach Kontakt mit einer infizierten Person auf Anweisung des Gesundheitsamtes nicht mehr gemeinsam mit den Eltern habe essen sollen. Das sei „staatliche Aufforderung zur Kindesmisshandlung“.