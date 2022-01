Pro und Contra : Juristisch ist die Impfpflicht mehr als nur ein Pieks

Mit der Impfpflicht soll es schnell gehen, dabei ist sie ein heikles Unterfangen. Denn die Verfassung schützt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Was spricht aus rechtlicher Sicht dafür und was dagegen?

Unversöhnlich: Ein Teilnehmer einer Demonstration von Impfkritikern steht am 13. Januar in Dresden Gegendemonstranten gegenüber. Bild: dpa

Wenn es um die Einführung einer Pflicht zur Impfung gegen das Corona-Virus geht, gibt es einige rechtliche Bedenken. Der Staat würde damit schließlich in das von der Verfassung geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit eingreifen – die Rede vom einfachen „Pieks“ ist insofern nicht ganz zutreffend. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Es steht unter einem Vorbehalt, der auch für viele andere Grundrechte gilt: Auf Grundlage eines Gesetzes darf der Staat dieses Recht beschränken. Schon in der Vergangenheit wurden, dieser Systematik folgend, Impfpflichten eingeführt. Seit zwei Jahren gilt etwa die Pflicht, Kinder, die Kitas und Schulen besuchen, gegen Masern impfen zu lassen. Ein Gesetz zur Einführung einer Corona-Impfpflicht müsste seinerseits verfassungsgemäß sein. Insbesondere müsste es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Dabei werden vor allem folgende Aspekte diskutiert:

Legitimer Zweck

Erste Voraussetzung für die Verhältnismäßigkeit ist, dass die Impfpflicht einem legitimen Zweck dient. Manche Befürworter sagen, es gehe darum, dass Menschenleben gerettet werden. Andere sprechen davon, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Individueller und kollektiver Nutzen lassen sich hier nicht von einander trennen. Die Impfquote zu erhöhen, ist für sich gesehen wohl kein ausreichender Zweck, mit dem man eine Pflicht begründen könnte. Seit dem Auftauchen der Omikron-Variante muss man außerdem davon ausgehen, dass man die Ausbreitung des Virus durch eine Impfpflicht nicht unterbinden kann. Insgesamt zeigt sich in der Debatte ein Problem, das in der Pandemie regelmäßig auftritt: Juristen können über die Wirkung der Impfung so wenig sagen wie Politiker, die über die richtigen Instrumente aber entscheiden müssen. Sie sind auf Einschätzungen von Virologen und Epidemiologen angewiesen, deren Aussagen aber angesichts der Dynamik des Infektionsgeschehens nur vorläufig sind. Bei aller Unsicherheit kann man sagen, dass die große Mehrheit der Wissenschaftler davon ausgeht, dass die Impfung auch bei der neuen Variante gegen schwere Verläufe hilft, einer Überlastung der Krankenhäuser also tatsächlich vorbeugt. Nicht nur Gegner der Impfpflicht weisen gleichzeitig darauf hin, dass die Kapazität des Gesundheitssystems keine feststehende Größe ist, sie vielmehr ausgebaut werden könnte.

Was ist mit den Nebenwirkungen?

Die Sorgen und Ängste von Impfskeptikern vor den Nebenwirkungen sind heterogen. Zum Teil sind sie irrational und verschwörungstheoretisch. Doch wie jedes Medikament und jeder Impfstoff kann die Impfung gegen Covid-19 negative Folgen haben, auch wenn diese sehr selten sind. Bei einer Impfpflicht ist der Grundrechtseingriff deshalb intensiver als etwa bei einer erzwungene Blutabnahme. Zu berücksichtigen ist gleichzeitig, dass Impfempfehlungen angepasst werden, sobald besondere Risiken bekannt werden. Das würde sich auch auf die Impfpflicht auswirken. Seit etwa der Verdacht aufkam, dass Herzmuskelentzündung jüngerer Menschen mit dem Moderna-Vakzin zusammenhängen, bekommen in Deutschland und anderen Ländern Unter-30-Jährige nur noch Biontech verabreicht.

Die Impfstoffe schützen nur begrenzt

Anders als erhofft, schützen die Impfstoffe weder sicher vor einer Infektion noch vor einer Weitergabe des Virus. Vor allem bauen sich die Antikörper binnen einiger Monate ab. Der Hinweis auf die Pflicht zur Masernimpfung greift deshalb zu kurz. Nach einer zweifachen Dosis ist dort grundsätzlich von einer lebenslangen Immunität gegen Masern auszugehen. In rechtlicher Hinsicht spricht der begrenzte Schutz allein aber nicht gegen eine Corona-Impfpflicht. Um verhältnismäßig zu sein, muss ein Mittel nicht absolut und allein heilbringend wirken.

Niemand weiß, wie die bisherigen Impfstoffe künftig wirken

Es ist nicht abzusehen, wie das Virus weiter mutiert und ob die bisherigen Impfstoffe künftig überhaupt noch wirken werden. Die Ungewissheit spricht einerseits gegen eine Impfpflicht. Anderseits weisen deren Befürworter darauf hin, dass der Staat in einer Pandemie präventiv handeln müsse, auch unter Inkaufnahme von Unsicherheiten. Für Omikron komme eine Impfpflicht schon zu spät, zumindest für spätere Wellen müsse das Instrument zur Verfügung stehen. Sollten die Impfstoffe künftig keine Wirkung mehr entfalten, könne die Impfpflicht auch wieder abgeschafft werden. Feststeht, dass den Staat eine besondere Evaluierungspflicht treffen würde. Er muss seine Gesetze stets im Blick behalten und sie gegebenenfalls anpassen. Falls die Impfpflicht kommen sollte, wäre er hierzu angesichts aller Ungewissheiten in besonderer Weise verpflichtet.