Private Corona-Regeln : Darf der Chef die Impfung verlangen?

Den größten Druck zur Nadel könnten in diesen Tagen Fußballfans verspüren. Die neue Stadionstrategie des 1. FC Köln macht wahr, worüber die Politik derzeit noch kontrovers debattiert. Der Klub will vom zweiten Heimspiel gegen Bochum Ende August an nur noch geimpfte oder genesene Fans ins Stadion lassen – mit einem negativen Corona-Test begnügen sich die Verantwortlichen dann nicht mehr. Impfen sei der Schlüssel zu einer veränderten Normalität, so formuliert es Geschäftsführer Alexander Wehrle in der Bild-Zeitung und wiederholt damit die Weisheit, die seit mehr als einem halben Jahr die Menschen in Deutschland in die Impfzentren treiben soll.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Ohne den Schlüssel werde es schwer in Zukunft, fürchtet Wehrle. Ähnlich rigoros geht man auch im kleinen Städtchen Fürstenfeldbruck vor. Wenn der Seniorenbeirat der Stadt in zwei Wochen zum „Kaiserschmarrndrama“ ins Kino lädt, sind zu diesem Ereignis auch nur vollständig geimpfte Personen zugelassen. Immerhin: „Selbstverständlich gibt es auch Kaffee und Kuchen“, so heißt es in einer Ankündigung für die Veranstaltung in der Süddeutschen Zeitung.

Nun mag so mancher Politiker mit einer Mischung aus Neid und Erleichterung auf die private Wirtschaft blicken, die solche Grundsätze auch in die Tat umzusetzen weiß. Der Neid speist sich aus der Erkenntnis, dass dem Staat die Hände in dieser Frage stärker gebunden sind. Die Erleichterung könnte sich breit machen, weil der Zorn der Unwilligen nun andere trifft, den 1. FC Köln zum Beispiel. Wobei sich der Klub auch selbst eine Hintertür offenhält. Dauerkartenbesitzer spielen ohnehin in einer anderen Liga, deshalb sind sie von der Impfpflicht ausgenommen. Diese treue Gruppe einem Impfdiktat zu unterwerfen – und sei es auch noch so vernünftig – scheint dem Verein nicht sonderlich ratsam. Schließlich könnten sich im Bezug auf die Stammkundschaft eine Reihe von Folgeproblemen ergeben, auch rechtlicher Art.

Eine Impfpflicht lässt sich leichter fordern als durchsetzen. Vor allem, wenn sie „allgemein“ und damit flächendeckend sein, also zumindest für alle Personengruppen gelten soll, für die ein Impfstoff zugelassen ist und für die dieser von der Ständigen Impfkommission auch empfohlen wird. Am leichtesten lässt sich das noch von der freien Wirtschaft durchsetzen, von den Restaurants, Nachtclubs, Hotels und Freizeitparks also, die in den vergangenen Monaten so unter dem Lockdown gelitten haben und sich nun schwören: Nie wieder.

Dieses „Nie wieder“ lässt sich am sichersten durchsetzen, wenn man sich künftig nur auf geimpfte und genesene Menschen konzentriert und die anderen einfach aussperrt. Für diese Personengruppe, so hat es sogar das Bundesverfassungsgericht schon signalisiert, müssen die Freiheiten wiederhergestellt werden, solange von ihnen keine Gefahr ausgeht. Oder wie es das Robert-Koch-Institut formuliert: Solange sie für das epidemiologische Geschehen keine große Rolle spielen. Im Zivilrecht ist da vieles möglich. Wer mit wem einen Vertrag abschließt, bleibt jedem selbst überlassen.

Schwieriger ist es dagegen schon für die Arbeitgeber. In diesem Bereich liefern die amerikanischen Konzerne gerade ein für deutsche Verhältnisse völlig falsches Vorbild ab. So unkompliziert und reibungslos gerade Google, Facebook und andere ihre Mitarbeiter zum Impfen zwingen wollen, funktioniert es in Deutschland nicht. Hier ist die Rechtslage grundsätzlich arbeitnehmerfreundlicher, was in diesem Kontext bedeutet: Der Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt, jedenfalls in den meisten Fällen. Der Chef kann eine Impfung nicht anordnen, da die Regelungsmacht des Arbeitgebers endet, sobald die private Lebensführung der Arbeitnehmer betroffen ist. Drohen Chefs mit einer Abmahnung, wäre diese unwirksam. Auch freistellen kann er Arbeitnehmer deswegen grundsätzlich nicht.

Allerdings gibt es aus nachvollziehbaren Gründen Ausnahmen für einzelne Branchen, etwa für Ärzte und Pflegepersonal. Das Infektionsschutzgesetz sieht in Paragraph 23 vor, dass die Leiter von Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Heimen und Arztpraxen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen müssen, um eine Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Damit können sie neben der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen vom Personal ein gesteigertes Interesse an einer Impfung erwarten. Mitarbeiter, die eine Impfung hartnäckig verweigern, müssen deshalb damit rechnen, freigestellt zu werden.