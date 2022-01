Debatte über Impfpflicht : In den Mühlen der Parteipolitik

Die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus gerät zunehmend in die Mühlen der Parteipolitik. Eine schnelle Einigung auf ein entsprechendes Gesetz ist immer weniger zu erwarten ist. Abgesehen von dem ablehnenden Antrag, der unter Führung des FDP-Politikers und Vizepräsidenten des Bundestages, Wolfgang Kubicki, früh entstanden ist, sind weitere Anträge alsbald nicht zu erwarten. Unterdessen wird bei dem Thema die Stimmung zwischen Ampelparteien und Union zunehmend gereizt. Während die CDU versucht, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) immer mehr unter Druck zu setzen, scharen sich die Sozialdemokraten um ihren Kanzler.

Die CDU agiert dabei durchaus widersprüchlich. Der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß mahnte am Montag, eine Entscheidung dürfe nicht „um Wochen“ aufgeschoben werden. „Zur Not brauchen wir eine Sondersitzung des Bundestages“, sagte der Hamburger Abgeordnete der Zeitschrift „Der Spiegel“. Es gehe „um Leben und Tod“. Kürzlich hatte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, der CDU-Abgeordnete Thorsten Frei, es als „Arbeitsverweigerung“ bezeichnet, dass Scholz noch nicht einen Antrag zur Impfpflicht vorgelegt habe. Am Montag sagte Frei jedoch der F.A.Z., dass seitens der Unionsfraktion derzeit auch kein Vorstoß zu erwarten sei. „Nein, wir arbeiten aktuell nicht an einem Entwurf.“ Die Beantwortung der Fragen, die man schon vor Weihnachten ans Kanzleramt gerichtet habe, stehe noch aus.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bekräftigte, dass Bundeskanzler Scholz für eine Impfpflicht sei, es aber dem Bundestag überlassen wolle, den Zeitplan dafür aufzustellen. Darauf angesprochen, dass Scholz im vorigen Jahr die Monate Februar oder März als mögliche Termine genannt hatte, wiederholte sie lediglich, dass das Parlament entscheide. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, verteidigte die Linie des Kanzlers. „Es braucht eine unaufgeregte Debatte und dann eine kluge und zielführende Entscheidung“, heißt es in einer Mitteilung Masts vom Montag. „Diesen Ansatz verfolgen wir gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und davon lassen wir uns auch von niemandem abbringen.“ Das gelte für den Vorsitzenden der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus, ebenso wie für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (beide CDU).

Keinen Zeitdruck sieht man auch im Willy-Brandt-Haus. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert reagierte am Montag auf Vorwürfe, die Bundesregierung und Kanzler Scholz verschleppten die Sache. Scholz habe im Dezember nur gesagt, es sei „wünschenswert“, eine Impfpflicht noch im Februar oder März einzuführen. Es könne nun sein, dass der Zeitplan von Bundestag und Bundesrat das nicht mehr möglich mache. Zugleich sei es immer klar gewesen, „dass eine allgemeine Impfpflicht keinen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Omikron-Welle bieten könnte“. Er selbst habe sich noch nicht festgelegt, ob er einer Impfpflicht zustimmen werde, sagte Kühnert. Das hänge vom Inhalt der Gruppenanträge ab, über die im Bundestag abgestimmt werde.

Fraktionsoffene Sitzungen bei SPD und Union am Dienstag

Dass Koalition wie Opposition die Angelegenheit in ähnlicher Weise als kompliziert betrachten und mit Gründlichkeit angehen wollen, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sowohl die Sozialdemokraten als auch die Union am Dienstag in sogenannten fraktionsoffenen Sitzungen zunächst über die Impfpflicht beraten wollen. Die Regierung wird keinen eigenen Antrag vorlegen, aber hilft, wo gewünscht, bei dessen Erarbeitung. So hieß es in Regierungskreisen, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwar über das Thema spreche und zu gegebener Zeit auch einen Antrag unterschreiben werde, dass er jedoch „nicht mit der Fahne voran“ gehe.

Weil die Koalition nicht sicher sein kann, eine eigene Mehrheit für eine Impfpflicht im Bundestag zu haben, bedrängt die CDU den Kanzler. Besonders deutlich wurde das am Freitag nach den Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Scholz. Nach dem Treffen sagte Wüst – neben Scholz sitzend –, der „heutige Bundeskanzler“ habe im November in Aussicht gestellt, einen Zeitplan für die Impfpflicht vorzulegen, „auch mit der zeitlichen Perspektive für Anfang Februar“, sein Wort müsse gelten. „Wir brauchen Tempo und auch Führung in dieser Frage.“ Scholz hatte lediglich seine bekannte Position vertreten und darauf hingewiesen, dass auch alle 16 Länderchefs sich für eine Impfpflicht ausgesprochen hätten. Das sei auch mit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz verbunden. „Ich fühle mich da maximal unterstützt.“

Während der Sitzung war es zwischen Scholz und Wüst, der im Mai eine Landtagswahl zu bestehen hat, weniger friedlich zugegangen, wie die F.A.Z. von verschiedener Seite aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Nachdem in einen Entwurf für den Beschluss der Februar als Datum für eine Entscheidung zur Impfpflicht aufgenommen worden war, sorgte Scholz dafür, dass er wieder gestrichen wurde. Wüst artikulierte den Ärger in CDU-geführten Ländern, dass Scholz keinen Vorschlag der Regierung vorlegt, indem er sagte, in den vorigen zwei Jahren habe die Bundesregierung schließlich auch kein Problem damit gehabt, auf den Bundestag einzuwirken. Scholz sagte an Wüst, der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, gerichtet, dieser möge seiner Aufgabe gerecht werden und eine Position für alle 16 Länder finden.