Debatte über Impfpflicht : Ungeimpfte anders behandeln? Na klar!

Freiheit hat keine Voraussetzungen. Aber wer von anderen etwas verlangt, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das war schon immer so: Wer in exotische Länder reisen möchte, muss an der Grenze die erforderlichen Impfungen nachweisen können. Wer Veranstaltungen besucht, muss Regeln und Hausordnungen befolgen. Wer frei einen Beruf wählt, muss dessen Anforderungen erfüllen. So kann eine Muslima, deren Glauben ihr das Tragen einer Burka vorschreibt, nicht als deutsche Beamtin vor die Bürger treten. Und wer in Kindertagesstätten arbeitet, muss gegen Masern geimpft sein.

Das ist kein Apartheid-Regime, sondern schlicht demokratisch beschlossene und rechtsstaatliche Notwendigkeiten zum Schutz des Einzelnen und der Gemeinschaft. Was für Pocken schon vor Jahrzehnten und für Masern unlängst beschlossen wurde, gilt grundsätzlich auch für die Corona-Impfung. Eine Pflicht ist möglich.

Dass Bundeskanzlerin Merkel sie früh kategorisch ausgeschlossen hat, ist aus taktischen Gründen verständlich, aber strategisch falsch. Niemand muss sich so zum Einsatz eines Instruments äußern, das verfügbar ist, aber nur zum Zuge kommen darf, wenn es nicht anders geht – wobei der Gesetzgeber selbstverständlich einen Einschätzungsspielraum hat.

Verhärtung der Fronten?

Allerdings stand eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus bisher weder in Deutschland noch andernorts in der freien Welt in Rede. Denn die dadurch angestrebte und legitime Erhöhung der Impfquote ginge mit der Frage einher, mit welchen Mitteln sich diese Pflicht angemessen durchsetzen ließe. Diese Debatte wiederum könnte zu einer Polarisierung in der Gesellschaft führen und zu einer Verhärtung von Fronten, die sich gerade im Zuge der Pandemie gebildet und verstärkt haben.

Man sollte aber auch hier genau hinsehen und nicht eine Spaltung der Gesellschaft herbeireden, die es nicht gibt. Manche Bürger lässt diese Debatte kalt, und nicht wenige befürworten härtere Maßnahmen als die bisher ergriffenen, um die Pandemie zu überwinden. Keine Frage aber: Es gibt ein übergeordnetes Interesse, dass die Pandemie überwunden wird. Und es ist unstrittig, das dieses Ziel am ehesten durch eine möglichst hohe Impfquote erreicht wird. Es läuft eine Impfkampagne – aber auch das ist nichts Neues. Aus der Pflicht des Staates, alles menschliche Leben und die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen, folgt die Pflicht, aufzuklären und zu Schutzmaßnahmen aufzufordern.

Wenn darüber hinaus die Regierung den Geimpften die bürgerlichen Freiheitsrechte in vollem Umfang in Aussicht stellt, dann kann das durchaus als Druck auf Ungeimpfte empfunden werden. Mit Privilegien hat dies nichts zu tun. Es ist ja das Ziel der Kampagne, möglichst viele Bürger dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Die Grundrechte aller wurden im Zuge der Pandemie eingeschränkt. Die Impfungen haben das Ziel, die Beschränkungen so weit wie möglich wiederaufzuheben. Wenn jemand nicht mehr (stark) ansteckend ist und auch selbst nicht mehr schwer erkranken kann, muss er anders behandelt werden als ein Ungeimpfter. Das ist keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung, denn nur Gleiches ist grundsätzlich gleich zu behandeln.

Das heißt aber nicht, dass Ungeimpfte gesellschaftlich isoliert würden. Zum einen wird man zuverlässig Getestete mit Geimpften weitgehend gleichstellen müssen. Und es bleibt dabei, dass jeder durch eine Impfung die Chance hat, alle Freiheiten auszukosten.

Auf Kosten der Allgemeinheit

Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, darf natürlich nicht benachteiligt werden. Auch seine Corona-Tests muss er nicht bezahlen. Das ist anders bei denen, die ein Impfangebot erhalten haben, es aber nicht in Anspruch nehmen wollen. Sie können nicht dauerhaft auf Kosten der Allgemeinheit nur die Vorteile der Impfkampagne entgegennehmen, indem sie von der Impfung der anderen profitieren und selbst die minimalen Risiken einer Impfung scheuen.

Man kann die Politiker verstehen, die vor einer Ungleichbehandlung warnen. Sie wollten keine Verhärtungen und es möglichst vielen recht machen. Aber der Impfkampagne dient das nicht. Sie ist ja kein Instrument einer totalitären Macht, die sich alle Bürger gefügig machen will. Die Impfung bleibt ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit – aber dient ihr auch. Die Impfung ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die aber nahegelegt und im Notfall auch eingefordert werden kann. Kein Land dieser Welt, ob sehr frei oder weniger, setzt nicht auf die Impfung.

Umso mehr muss es möglich sein, die Menschen zu überzeugen und durch leicht zugängliche Angebote zum Impfen zu bewegen. Auch Kinder können längst geimpft werden. Sie sind aber nicht Experimentiermasse für impffaule Erwachsene.

Der freiheitliche Staat muss erst einmal überzeugen. Dazu gehört es auch, Sorgen ernst zu nehmen und zu widerlegen und nicht auf Skeptiker einzuprügeln. Aber an die allgemeinen Regeln müssen sich alle halten, gleich ob sie ein öffentliches Amt bekleiden, unter der Regenbogenfahne marschieren oder unter einem Aluhut.