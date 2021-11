Impfskepsis in Europa : Ist der deutschsprachige Raum eine Hochburg der Impfgegner?

Widerspenstige Berglandbewohner? Auf dem Münchner Viktualienmarkt werden immerhin Masken getragen. Bild: EPA

Die Impfquoten sind in Österreich und Deutschland viel niedriger als in Spanien oder Portugal. Wir haben zwei Historiker gefragt, warum die Impfgegner im Osten und in den Bergen wohnen, aber selten an den Küsten.