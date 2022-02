Alle Fragen, alle Argumente : Wissen wir genug, um über eine Impfpflicht zu entscheiden?

Wurde genug getan, um die Impfung zu den Leuten zu bringen? Hier ließ sich im November in Mainz eine Passantin kurzentschlossen am DRK-Impfbus immunisieren. Bild: Michael Braunschädel

Viele Bundestagsabgeordnete haben sich noch nicht entschieden, ob sie eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 befürworten. Es ist auch nicht einfach für sie. In beinah jede Richtung stoßen die Politiker auf virologische, epidemiologische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen, die sich nicht eindeutig beantworten lassen. Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen sie Plausibilitäten ableiten und dann abwägen, ob eine Impfpflicht geeignet, erforderlich und angemessen wäre.

Was wäre überhaupt das Ziel?

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

Viele würden sagen: Eine Impfpflicht soll uns helfen, die Pandemie zu überwinden. Was hieße das konkret? In der Orientierungsdebatte im Bundestag formulierte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) das für ihn einzig legitime Ziel: den „Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems“. So wurden auch die bisherigen Grundrechtseinschränkungen in der Pandemie begründet, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Bundesnotbremse nicht beanstandet hat.

Wann aber ist das Gesundheitssystem geschützt? Geht es einzig darum, ein deutsches „Bergamo“ zu verhindern, also eine Lage, in der es nicht für alle beatmungspflichtigen Covid-Patienten Intensivbetten und -pfleger gäbe? Davon wirkt Deutschland trotz Rekordinzidenzen recht weit entfernt. Andererseits sind die Krankenhäuser weit vom Normalbetrieb entfernt: Viele Kliniken haben abermals planbare Operationen abgesagt. Der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft Thomas Seufferlein klagte kürzlich im Gespräch mit der F.A.Z. über die „stille Triage“, die bereits gang und gäbe sei, wenn Krebspatienten zugunsten von Covid-Patienten vertröstet würden. Die schon vor der Pandemie prekäre Personallage verschärft sich zusehends, weil Pfleger die Arbeitsbedingungen nicht mehr aushalten. Daher sagen viele: Das Gesundheitssystem ist längst überlastet.

Anderen Politikern ist Buschmanns Ziel ohnehin zu eng gefasst. „Die Impfpflicht schützt die Freiheit“, überschrieben die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) im November einen gemeinsamen Beitrag für die F.A.Z. Ähnlich wie die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg verweisen heute viele Bundestagsabgeordnete auf die Folgen der bisherigen Grundrechtseinschränkungen von Maskenpflicht bis Lockdowns: beispielsweise Entwicklungsstörungen bei Kindern, psychische Probleme oder die Vernichtung wirtschaftlicher Existenzen. Eine Impfpflicht solle derlei Maßnahmen überflüssig machen.

Hören Sie den F.A.Z. Einspruch Podcast zur Karlsruher Bundesnotbremse-Entscheidung im Dezember.

Kann sich Deutschland aus der ­Pandemie herausimpfen?

Die deutsche Impfquote liegt inzwischen im europäischen Mittelfeld; knapp 76 Prozent der Bevölkerung sind einmal, 74 Prozent „vollständig“, also meist zweimal geimpft; knapp 53 Prozent haben bereits den von Immunologen dringend empfohlenen „Booster“ bekommen. Die Ständige Impfkommission hat dieser Tage einen zweiten Booster („vierte Impfung“) für gefährdete Gruppen empfohlen. Sehr viel weiter sind Länder wie Dänemark, wo 61,2 Prozent der Bürger schon dreifach geimpft sind, oder Portugal, wo keine sieben Prozent der Bevölkerung noch gar nicht geimpft wurden. Deutschland hat zudem ein Sonderproblem: Es hat eine überdurchschnittlich alte Bevölkerung, und gerade die Impfquote in der Risikogruppe der Älteren bleibt weit hinter der in anderen europäischen Staaten zurück. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) waren Mitte Januar elf Prozent der Über-Sechzigjährigen in Deutschland ungeimpft; ihr Anteil sei damit viermal so groß wie in England und dreimal so groß wie in Italien.