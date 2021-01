Impfen gegen Corona : Die Pflicht zur Freiheit

Eine alte politische Empfehlung lautet: Man soll keine Maßnahme ausschließen, zu der man letztlich doch gezwungen sein könnte. Aber auch davon gibt es selbstverständlich Ausnahmen. Das Geschäft ist schnelllebig, Menschen und Medien bisweilen vergesslich. Und wer das Volk beruhigen will und kann, dem wird es womöglich später auch einen „Wortbruch“ verzeihen.

So kann man Verständnis für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben, der vor dem Deutschen Bundestag klar gesagt hat: „In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben.“ Das ist einerseits eine Abwehr von Vorstößen, etwa des aufstrebenden bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, als auch schlicht eine Beschwichtigung in einer von Verständnis, aber auch von Unsicherheit und Unterstellungen geprägten Lage.

Viele Fragen offen

Bei aller Genugtuung über die schnell entwickelten und zugelassenen Impfstoffe stellen sich nicht nur dem interessierten und betroffenen Bürger zahlreiche Fragen: Gibt es nicht doch – womöglich erst später auftretende – Nebenwirkungen? Welcher Impfstoff ist der beste? Wogegen genau schützt er wie lange? Wer wird warum wann geimpft? Warum geht es gerade hierzulande noch nicht so voran, obwohl Spahn doch gesagt hatte: „Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst“?

Das sind freilich alles Fragen, die kaum abschließend und zu aller Zufriedenheit beantwortet werden können. Auch das Virus selbst wirft schließlich immer neue Probleme auf. Als umso problematischer gilt die Impfpflicht. Eine Pflicht kann schließlich generell nur das letzte Mittel sein. Vorher muss versucht werden, die Menschen zu überzeugen. Freiwilligkeit geht vor. Und wie sollte eine Pflicht durchgesetzt werden? Schon der Begriff suggeriert geradezu körperlichen Zwang. Und da es um die Unversehrtheit des eigenen Körpers geht, ist das Feld besonders heikel.

Doch sollte nicht vergessen werden, dass die Beschränkungen, die seit Beginn der Pandemie beschlossen wurden, zum Teil einschneidend sind und weiter verschärft werden. Schon die Maskenpflicht stellt einen Grundrechtseingriff dar, wenn auch einer, der recht einfach zu rechtfertigen ist. Schwieriger wird es schon mit der Schließung von Betrieben und faktischen Berufsverboten, die – trotz Hilfen – in vielen tausend Fällen das Ende der wirtschaftlichen Existenz bedeuten können.

Die Impfpflicht gibt es schon

Vor diesem Hintergrund müssen Impfen und eine Impfpflicht gesehen werden – die es im Übrigen schon gibt. Relativ geräuschlos wurde Anfang des vergangenen Jahres die Pflicht zur Impfung gegen Masern in Kraft gesetzt – obwohl mehr als 90 Prozent der Bevölkerung dagegen geimpft sind und es in den letzten Jahren nur sehr wenige Todesfälle gab. Ein Eilantrag gegen die Impfpflicht scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht. Schon im Angesicht der Corona-Pandemie hob Karlsruhe hervor: Impfungen in Gemeinschaftseinrichtungen sollten nicht nur das Individuum schützen, sondern gleichzeitig die Weiterverbreitung der Krankheit in der Bevölkerung verhindern. Tatsächlich hat der Staat eine sich aus der Verfassung ergebende Schutzpflicht. Die Karlsruher Richter befanden, dass die Interessen der Eltern, ihre Kinder ohne Masernschutzimpfung in einer Gemeinschaftseinrichtung betreuen zu lassen, gegenüber dem Interesse an der Abwehr infektionsbedingter Risiken für Leib und Leben einer Vielzahl von Personen zurücktreten müssten.

Es ist somit möglich, den Zugang zu Einrichtungen und bestimmte Tätigkeiten von einem Impfnachweis abhängig zu machen. Natürlich kann man einem normalen Arbeitnehmer nicht einfach kündigen, weil der sich nicht impfen lässt. Bestimmte Berufsgruppen haben aber schon jetzt die rechtliche Pflicht, sich zu schützen, und sie haben auch besondere Pflichten, Gefahren zu ertragen.

Klar ist auch: Sowenig wie Kinder mit Gewalt gegen Masern geimpft werden, so wenig werden die Bürger zur Impfung gegen Corona gezwungen werden – selbst wenn die Lage sich verschlimmert. Aber es muss auch in einem schärferen Lockdown möglich sein, mehr Freiraum dort zu geben, wo das Risiko geringer ist. Das ist ein Anreiz für diejenigen, die sich einstweilen nicht mehr anstecken können – und idealerweise selbst niemanden mehr anstecken: also für Geimpfte. Eine Pflicht ist nicht nötig, wenn man sich anders schützen kann. Aber ein Impfnachweis für bestimmte Gelegenheiten ist kein Teufelszeug, sondern ein Schritt zurück zur Normalität.

Je besser die Impfkampagne sich entwickelt, je mehr Bürger sich selbst in die Pflicht nehmen, desto weniger muss man sich über eine staatliche Pflicht Gedanken machen. Der frühe Ausschluss einer Impfpflicht durch Spahn sollte die erhitzten Corona-Gemüter beruhigen. Aber eine möglichst hohe Impfquote ist, wenn andere Maßnahmen nicht greifen, eben auch das einzige Mittel, zur Wiederherstellung der Freiheit.