Aktualisiert am

Impfbotschafter für Flüchtlinge sollen die Quote steigern

Baden-Württemberg : Impfbotschafter für Flüchtlinge sollen die Quote steigern

Ein Piks vom Minister: Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) impft auf dem Messegelände in Stuttgart. Bild: AFP

Baden-Württemberg hat beim Impfen aufgeholt. 69,3 Prozent der Bürger sind mittlerweile zweifach gegen das Coronavirus geimpft. An den Stadtstaat Bremen mit 82,7 Prozent kommt das Land aber immer noch nicht heran, was besonders für Uwe Lahl, den aus Bremen stammenden Amtschef des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums, ein großes Ärgernis ist.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Das Bundesland im Südwesten hat immer noch die niedrigste Impfquote aller westdeutschen Bundesländer, auch wenn der Rückstand zu anderen Ländern deutlich abgenommen hat. Die grün-schwarze Landesregierung will deshalb das Impfen vor allem in Einwanderermilieus und bei Asylbewerbern sowie Flüchtlingen noch einmal beschleunigen. Deshalb sollen nun die etwa 1200 Integrationsmanager im Land als „Impfbotschafter“ eingesetzt werden.

Der grüne Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha hatte nach der Flüchtlingskrise 2015 einen „Integrationspakt“ aufgelegt und seit 2018 bei den Landkreisen und Kommunen befristete Stellen für Integrationsmanager geschaffen. Die jährlichen Kosten hierfür lagen bei etwa 60 Millionen Euro.

Aufgabe dieser spezialisierten Sozialarbeiter ist es normalerweise, mit Flüchtlingen in der kommunalen Anschlussunterbringung „Integrationszielvereinbarungen“ über den Besuch von Sprachkursen oder den Erwerb von beruflichen Zusatzqualifikationen zu treffen. Auch die Unterstützung bei Behördengängen zur Anerkennung ausländischer Schul-, Berufs- und Hochschulabschlüsse gehört zu den Aufgaben dieser Sozialarbeiter.

41 Prozent der Ungeimpften harte Impfverweigerer

Nun sollen sie Einwanderer über die Chancen und Risiken der Corona-Impfungen aufklären; im Januar sollen die Integrationsmanager für ihre zusätzliche Aufgabe geschult werden, dann soll die Beratung über das Impfen in die „Sozial- und Verfahrensberatung“ sowie in die Flüchtlingssozialarbeit einbezogen werden. Außerdem sollen die Integrationsmanager künftig intensiv mit den niedergelassenen Ärzten sowie den mobilen Impfteams kooperieren. „Die Integrationsmanagerinnen und -manager sind wichtige Akteure, die uns dabei helfen können, dass Menschen, die bisher dachten, keinen Zugang zur Impfung zu haben, oder weitere Informationen benötigen, erreicht werden“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Das Gesundheitsministerium will in den nächsten Wochen sicherstellen, dass die Integrationsmanager über alle „Argumente und Prozesse“ beim Thema Impfen informiert sind. Die Schulung der Integrationsmanager sei ein „zusätzlicher Versuch“ zur Verbesserung der Impfquote in bestimmten Bevölkerungsgruppen.

Das Vorhaben hat allerdings einen Nachteil: Die Inte­grationsmanager können in ihren Büros nur Asylbewerber oder Flüchtlinge beraten, die in einer kommunalen Einrichtung zur Anschlussunterbringung leben, für Russlanddeutsche oder aus den Balkanstaaten vor vielen Jahren eingewanderte Menschen greift die Impfaufklärung der Integrationsbotschafter nicht. Diese Aufgabe müssen weiterhin die mobilen Impfteams und die Sozialarbeiter in der jeweiligen Kommune leisten.