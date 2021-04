Impfaffäre : Halles Oberbürgermeister vom Amt suspendiert

Bernd Wiegand am 24. Februar 2021 in Halle Bild: dpa

Der Stadtrat von Halle hat am Mittwochabend beschlossen, dem parteilosen Oberbürgermeister Bernd Wiegand die Ausübung seiner Dienstgeschäfte zu untersagen. Die Entscheidung fiel mit 34 zu 13 Stimmen. Das Verbot auf Grundlage von Paragraf 39 des Beamtenstatusgesetzes gilt, bis das laufende Disziplinarverfahren gegen Wiegand abgeschlossen ist.

Hintergrund der Entscheidung ist die sogenannte Impfaffäre: In Halle an der Saale sind von Mitte Januar bis Anfang Februar Personen aus der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung vorzeitig geimpft worden. Oberbürgermeister Wiegand erhielt seine Impfung zusammen mit seiner Büroleiterin bereits am 17. Januar, machte diesen Vorgang aber erst Wochen später auf Nachfrage öffentlich. Wegen der vorzeitigen Impfung hat das Landesverwaltungsamt im Februar ein Disziplinarverfahren gegen den 64 Jahre alten Politiker eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt zudem wegen des Verdachts der veruntreuenden Unterschlagung. Am 22. Februar hatte die Behörde Wiegands Diensträume durchsuchen lassen.

Ein Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft, welcher der F.A.Z. vorliegt, zeichnet ein differenziertes Bild der Impfaffäre: Die Ermittler gehen davon aus, dass die am 17. Januar angefallenen Impfstoffreste überwiegend an Krankenhausmitarbeiter verabreicht worden sind. Laut Aussage eines Mitglieds des Katastrophenstabs sei der Oberbürgermeister erst angerufen worden, als der Verfall des restlichen Impfstoffs binnen einer halben Stunde drohte. Zu diesem Zeitpunkt seien keine weitere Krankenhausmitarbeiter erreichbar gewesen. Zudem habe es keinen Zugriff auf die Ad-Hoc-Liste der Stadt mit Personen aus der höchsten Priorität gegeben. Die Staatsanwaltschaft schreibt, bei Wiegands eigener Impfung habe es sich vor diesem Hintergrund um einen nicht vorhersehbaren Einzelfall gehandelt, der „rechtlich nicht zu beanstanden“ sein dürfte.

Anweisungen zur Geheimhaltung?

Fragwürdig bleibt, was danach geschah. Laut Staatsanwaltschaft erteilte Wiegand dem Mitarbeiter des Katastrophenstabs die Anweisung, seine Impfung geheim zu halten. Am nächsten Morgen wies der Politiker wohl zudem an, die Mitglieder des Katastrophenstabs und des Stadtrats entgegen den Vorschriften der Impfverordnung „schnellstmöglich“ zu impfen. Die Restdosen sollten an die Begünstigten verimpft werden – offenbar ungeachtet der Fragen, ob akut ein Verfall des Impfstoffs droht und Personen aus der höchsten Prioritätsgruppe zur Verfügung stehen. Bei diesen Impfungen kam nach Erkenntnissen der Ermittler auch weder ein „Zufallsgenerator“ zum Einsatz, von dem Wiegand in der Affäre gesprochen hatte, noch galt das angebliche „Sechs-Augen-Prinzip“.