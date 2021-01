Aktualisiert am

Ankündigung der Demokraten : Impeachment-Anklage gegen Trump kommt am Montag in Senat

Der amerikanische Senat soll am Montag die Anklageschrift im Verfahren gegen Donald Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ erhalten. Das kündigte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, an.

Das Impeachment gegen den früheren Präsidenten Donald Trump wegen seiner Rede am 6. Januar, vor der Erstürmung des Kapitols durch seine extremistischen Anhänger, soll am Montag im Senat eingereicht werden. Das teilten die Demokraten am Freitag mit. Die Republikaner im amerikanischen Senat hatten zuvor darauf gedrungen, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump erst Mitte Februar zu beginnen.

Mitch McConnell, der Vorsitzende der Minderheitsfraktion, hatte am Donnerstag gesagt, man müsse sicherstellen, dass alle Parteien genügend Zeit hätten, sich vorzubereiten. Er habe diesen Vorschlag dem neuen Mehrheitsführer, dem Demokraten Chuck Schumer, unterbreitet. Konkret hatte McConnell vorgeschlagen, das Repräsentantenhaus solle seine Anklage gegen Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ am 28. Januar formell dem Senat übermitteln. Dann hätten beide Parteien bis zum 13. Februar, um ihre jeweiligen Schriftstücke einzureichen. Danach könnte die eigentliche Gerichtsverhandlung im Senat beginnen.

Die Demokraten wollen mit dem Verfahren unter anderem erreichen, dass Trump sich nicht wieder um ein öffentliches Amt bewerben darf. Auch McConnell wirft Trump vor, den Sturm auf das Kapitol provoziert zu haben. Er hat sich aber noch nicht dazu geäußert, ob er für eine Verurteilung stimmen wird. Die fünfzig Demokraten im Senat brauchten mindestens 17 Stimmen der Republikaner, um Trump für schuldig zu befinden..