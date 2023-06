Nicht erst seit den Kriegen in Jugoslawien oder Syrien leben in Deutschland viele Menschen, die Flucht am eigenen Leib erfahren haben. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen mehrere Millionen Deutsche aus den ehemaligen Gebieten im Osten: aus Schlesien, Pommern oder auch dem Sudetenland – die sogenannten Heimatvertriebenen. Jeder Sechste in der neu gegründeten Bundesrepublik war einer von ihnen. Ihre Integration gilt heute als einer der größten sozialpolitischen Erfolge der Nachkriegszeit. Doch zu Beginn stießen auch sie vielerorts auf Ignoranz und Ausgrenzung.

Nach dem Krieg waren Lebensmittel und Wohnraum knapp. Die einheimische Bevölkerung sah die Menschen aus dem Osten daher als zusätzliche Konkurrenz um die knappen Güter. Die Vertriebenen wurden in privaten Wohnungen und Bauernhöfen untergebracht – auch gegen den Widerstand der Eigentümer. Hinzu kam der religiöse Konflikt. Sudetendeutsche Katholiken trafen auf protestantische Württemberger. Evangelische Schlesier kamen ins katholische Oberbayern. Das sorgte für Reibereien.