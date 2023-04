Immobilienpreise : Ein Eigenheim ist für die meisten unerreichbar

Der Traum vom eigenen Haus ist so aussichtslos wie lange nicht mehr. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen oder im Internet nachzuschauen, um das zu erkennen. Dort findet man zum Beispiel Anzeigen wie diese hier: Vierzimmerwohnung samt Rasenfleck im Frankfurter Umland zum Verkauf, 125 Quadratmeter für 795.000 Euro.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Wer diese Wohnung kaufen will, braucht allein ein Eigenkapital von über 200.000 Euro. Noch dazu müsste er jeden Monat mehr als 3000 Euro ausgeben, um den Kredit zu tilgen und die Zinsen zu bezahlen, und all das für eine Wohnung im Erdgeschoss eines biederen Dreifamilienhauses, nicht für ein Traumhaus mit Garten.

Doch selbst ein solches Objekt ist für die meisten Deutschen unerschwinglich. Sie haben einfach nicht genug Geld. Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht darin ein großes Problem. „Wohneigentum war ein zentrales Aufstiegsversprechen der Bundesrepublik“, sagt er. „Das gilt für sehr viele nicht mehr.“

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst waren jahrelang die Zinsen niedrig, was die Preise für Immobilien in die Höhe trieb. Wer Geld hatte, investierte es lieber in Häuser und Wohnungen, statt es auf dem Konto liegen zu lassen und dabei zuzusehen, wie es an Wert verlor. Dann explodierten 2021 im Zuge der Corona-Krise noch die Material- und Baukosten. Plötzlich kostete das Haus die Bauherren viel mehr als ursprünglich gedacht. Wer das zusätzliche Geld nicht aufbringen konnte, musste seinen Traum aufgeben. Und schließlich kamen noch der Ukrainekrieg und die Inflation dazu.

Um sie zu bekämpfen, erhöhte die Europäische Zentralbank den Leitzins, seitdem sind auch die Kreditzinsen gestiegen. Nun waren noch mehr Bau- und Kaufwillige gezwungen auszusteigen. Sie gaben ergatterte Grundstücke zurück, brachen Verhandlungen ab, sagten Notartermine ab und hörten auf, Pläne zu schmieden. Noch immer hegen viele den Wunsch, Wohneigentum zu besitzen, wie aus einer Umfrage der Postbank Immobilien hervorgeht. Aber nur noch fünf Prozent der Befragten sind sich sicher, dass sie ihn sich auch erfüllen können.

All das war früher anders. Mehr Deutsche konnten sich eine eigene Immobilie leisten, und das, obwohl die Bedingungen dafür schon damals nicht gerade ideal waren. Zu Beginn der Siebzigerjahre beispielsweise mussten Bauherren auf ihr Darlehen zum Teil Zinsen von 12 Prozent zahlen. Eine ganze Weile waren es dann immerhin noch sechs bis acht Prozent. Gebaut wurde trotzdem.

Die privaten Vermögen reichen einfach nicht

Ein Grund dafür ist, dass sich Käufer früher mit weniger Platz zufriedengaben. Vor vierzig oder fünfzig Jahren errichteten die Menschen Häuser mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 122 Quadratmetern. Heute sind es im Schnitt 160 Quadratmeter. Es kommt also noch mal so viel Platz dazu wie in einer kleinen Singlewohnung. Das erhöht den Baupreis. Auch sonst waren früher viele zu mehr Verzicht bereit. Ein Urlaub für die junge Familie etwa kam in den Jahren nach dem Hauskauf nicht infrage. Man blieb zu Hause, werkelte am Dach oder pflegte den Garten.

Die Konsumforscherin Andrea Gröppel-Klein von der Universität des Saarlandes weist noch auf etwas anderes hin. „Das Leben hatte eine ganz andere Planbarkeit“, sagt sie. Vor fünfzig Jahren begannen die Menschen viel früher zu arbeiten und Familien zu gründen. Wer sich ein Eigenheim kaufte, war also erst Mitte zwanzig oder Anfang dreißig. Das hatte für die Käufer einen Vorteil: Sie hatten länger Zeit, um ihre Schulden abzuzahlen. Hinzu kommt, dass die Menschen früher häufiger günstigeres Wohneigentum auf dem Land erwarben, denn dort arbeiteten sie auch.