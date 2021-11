Diskussion über Impfpflicht : Wenn eine Pflicht mehr Freiheit bedeutet

Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg lagen am Dienstag 507 Covid-19-Patienten. Im Sommer waren die Intensivmediziner des Landes der Meinung, 300 dieser schwerstkranken Patienten könnten sie gut versorgen, danach werde es dramatisch. Winfried Kretschmann hatte schon am 23. Juli die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht kategorisch ausgeschlossen, sondern darauf hingewiesen, dass das Virus die Maßnahmen diktiere. „Mir brennt der Kittel“, sagt Kretschmann in solchen Situationen gern. Am Wochenende fasste er dann mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) den Entschluss, in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die F.A.Z. die Gründe für eine allgemeine Impfpflicht darzulegen; es war der Beginn einer breiten Debatte.

Der schwarz-grüne Impfpflicht-Konsens sollte auch die künftigen Koalitionsparteien der Ampel wachrütteln, schließlich leiden die beiden Südländer unter dramatisch hohen Inzidenzen. Möglicherweise hat auch die von vielen als Fehler empfundene Entscheidung der Ampelparteien, die epidemische Notlage nationaler Tragweite auszusetzen, den Impfpflicht-Befürwortern gerade jetzt Handlungsspielräume eröffnet. Jedenfalls zeigte sich mit dem stellvertretenden nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Joachim Stamp erstmals auch ein ranghoher FDP-Politiker offen für die allgemeine Impfpflicht. Bisher hatten Freidemokraten sie stets mehr oder weniger strikt abgelehnt.

Impfpflicht als „absolute ultima ratio“

Es gehe ihm um eine „seriöse Diskussion darüber, wie wir die permanente Fortsetzung der Grundrechtsbeschränkungen aufgrund der Pandemie beenden können“, sagte Stamp der F.A.Z. Man könne nicht auf Dauer das Recht auf Bildung, Berufs- und Bewegungsfreiheit beschränken, sonst ruiniere man Wohlstand und freiheitlichen Lebensstil. „Eine Impfpflicht ist ein massiver Grundrechtseingriff, der meiner Meinung nach notwendig werden kann, wenn wir anders nicht aus der Spirale anderer Grundrechtsbeschränkungen kommen.“ Söder und Kretschmann dürften die Debatte aber nicht dazu missbrauchen, „um von der eigenen desaströsen Lage abzulenken“. Beim Thema Impfpflicht gehe es „wesentlich um Definition und Gestaltung“ – das gelte es nun mit Verfassungsrechtlern und Gesundheitsfachleuten zu erörtern. Ähnlich äußerte sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der zudem den Ethikrat bat, sich in die Debatte einzuschalten. Es gehe auch um die Glaubwürdigkeit, sagte Wüst in Anspielung darauf, dass viele politische Akteure die Impfpflicht noch vor Kurzem ablehnten.

An dem Tag, an dem die Bundeswehr angesichts zahlreicher Impfverweigerer eine Impfpflicht für ihre Soldaten beschlossen hat, legte Kretschmann seine Position noch einmal dar: Der regelungskritisch denkende Grüne verhielt sich in der Corona-Krise schon häufiger etatistischer als die von ihm deshalb regelmäßig kritisierten Sozialdemokraten. Eine allgemeine Impfpflicht sei die „absolute ultima ratio“, mit dem, was man in Normalzeiten tue, habe das nichts zu tun, sagte Kretschmann am Dienstag. „Wenn wir der Lage nicht Herr werden, werden die Leute das Vertrauen in unsere Handlungsfähigkeit verlieren.“ Dann werde es erst recht eine Spaltung der Gesellschaft geben. „Eine allgemeine Impfpflicht ist eine Zumutung, aber die Zumutung, die wir auf den Intensivstationen erleben, ist die viel größere.“ Im Grundgesetz gehe es um Freiheit und Verantwortung. Insgesamt könne eine Impfpflicht einen Freiheitsgewinn bedeuten.